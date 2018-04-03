Turgutlu’nun eskiyen içme suyu hatları yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu’da yürütülen kavşak inşaatı nedeniyle deplase edilen eski içme suyu hattındaki ilk etap çalışmasını tamamladı. MASKİ, yıllar önce plansız ve projesiz şekilde döşenen hatlar sebebiyle süresi uzayan su kesintisine son vererek, mahallelere suyu ulaştırdı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı altyapı sistemleri için il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Turgutlu ilçesinin yıllardır süregelen trafik çilesine ve ölümlü kazalara son verecek olan kavşak projesinde çalışmalar son sürat ilerlerken, eski içme suyu hatları da günümüz teknolojisine uygun hale getiriliyor. İlçe merkezini sağlıklı bir altyapı sistemi ile donatmak için dört bir koldan çalışmalarını yürüten MASKİ, kavşak projesi ile birlikte eski ve artık ekonomik ömrünü tamamlamış hatlarda ilk etap deplase çalışmasını tamamlandı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, il genelinde eski altyapıları modernize ederek, yılların sorunlarına neşter vurduklarını ifade etti. Genel Müdür Yardımcısı Aslay, “Yürüttüğümüz altyapı çalışmaları ile hemşerilerimizin daha sağlıklı sistemlerle su tüketmelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından yıllardır süregelen trafik çilesine son vermek için Turgutlu ilçemizde kavşak projesi son sürat devam ediyor. Biz de MASKİ olarak prestij caddelerinde yürüttüğümüz çalışmalar gibi, kavşak çalışmalarında da eski içme suyu hatlarını sağlıklı hale getiriyoruz. Çalışmalarımızı yürütürken projesiz ve tekniğe aykırı yapılan eski hatlardan kaynaklı olarak yaşadığımız bir takım sıkıntılar nedeniyle öngördüğümüz su kesintisi biraz uzadı. Bu sebeple hemşerilerimizden kurum olarak özür diliyoruz” dedi.

Eski altyapıların işletme planı bulunmadığından su kesintilerinde süre uzadığını sözlerine ekleyen Aslay, “Zamanında plan proje yapılmaksızın döşenen eski içme suyu altyapılarına ait sayısal bir işletme planının bulunmaması da, kesintinin bitmesini öngördüğümüz saatleri ne yazık ki uzattı. Ancak bu öngörülemez durum, Turgutlu nüfusunun tamamını etkileyen bir kesinti değildir. Ekiplerimizin özenli ve yoğun çalışması sayesinde ilçemizin Atatürk, Cumhuriyet, Özyurt, Mustafa Kemal, İstasyonaltı, Yenimahalle, Yedieylül, Yıldırım, Yılmazlar, Yiğitler, Kurtuluş ve Subaşı mahallelerimize gece saat 02.30’da su verilmiştir. Söz konusu deplase ve yenileme çalışmalarına ara verilmeden devam edilerek, Şehitler, Turgutlar, Turan, Acarlar, Bozkurt ve Albayrak mahallelerimize de 3 Nisan Salı günü 17.00 itibarı ile su verilmeye başlanmıştır. İl genelinde hemşerilerimizin sağlıksız su tüketimini engellemek adına eski içme suyu altyapılarını yenilemek için yoğun mesai harcayan bir kurum olarak, bu gibi sıkıntıların yaşanmaması adına altyapı yenileme hamlesini sürdürecektir” diye konuştu.