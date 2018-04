Turgutlu’nun Fatih Caddesi yepyeni bir kimliğe büründü

Prestij Caddeler Projesi kapsamında sil baştan yenilenerek kullanıma açılan Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi, saat kulesinin de konumlandırılmasıyla yeni bir kimliğe büründü. Aydınlatmalarıyla ışıl ışıl hale gelen Fatih Caddesi, hem mevcut bölgeye hem de Turgutlu’ya yakışır hale geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ ve Turgutlu Belediyesi’nin bir bir hayata geçirdiği projeler Turgutlu’yu çok daha yaşanılabilir ve modern bir kent haline dönüştürmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapımı tamamlanarak kullanımı açılan Ergenekon Mahallesindeki Fatih Caddesi de yeni görünümüyle vatandaşların takdirini kazandı. Özellikle aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte son derece modern bir görünüme kavuşan bölgeye konumlandırılan saat kulesi caddeye farklı bir hava kattı. Halis Kavruk Meydanı’ndan sonra Ergenekon Mahallesi’ne kazandırılan ikinci saat kulesi, gece görüntüsüyle de beğeni topladı.

“Daha yaşanılabilir bir Turgutlu için çalışıyoruz”

Fatih Caddesi’nde yürütülen çalışmaların ardından Ergenekon Mahallesi’nde bambaşka bir bölgenin ortaya çıktığını belirterek, mahalle sakinlerinin sabırla ve merakla beklediği çalışmaların artık sonlandığını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Akçakmak Yolu’nun ardından Prestij Caddeler Projesi kapsamında Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi de yenilenerek bambaşka bir görünüme kavuştu. Işıklandırma çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte modern bir atmosfere sahip olan Fatih Caddemiz geceleri de artık ışıl ışıl bir görünümde. Yatırımlarımızdaki amacımız ve hedefimiz her daim Turgutlu halkının mutluluğudur. Elbette bu bölgede zaman zaman aksaklıklar yaşandı. Bu noktada da hemşehrilerimizin sabrı ve anlayışıyla bugünlere geldik. Nihayetinde alt yapısı ve üst yapısıyla sağlıklı bir caddeye kavuştuk. Görsel açıdan da oldukça farklı bir bölge ortaya çıktı. Gerek bahçe duvarları gerek aydınlatmaları gerekse engelli yürüyüş rampalarıyla Fatih Caddesi hak ettiği konuma geldi. Mahalle sakinlerimizin de istediğini ilettiğimiz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile Halis Kavruk Meydanı’nda büyük beğeni toplayan saat kulesinin ikincisini Fatih Caddesi’ne kazandırmış olduk. Her zaman söyledik yine söylüyoruz zahmetsiz rahmet olmuyor. İşte gelinen nokta ortada. Akçakmak Yolu, Piyaleoğlu Caddesi, Yedieylül Yolu da dahil vatandaşlarımız ve engelli kardeşlerimiz artık kaldırımları rahat bir şekilde kullanabiliyor. Yapımı devan eden Eski Manisa Yolu üzerinde de parke ve kaldırım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Akabinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde çalışmalara başlayıp Prestij Caddelerimizi tamamlamayı hedefliyoruz. Bizlere Prestij Caddeler konusunda her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum. Caddelerimizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.