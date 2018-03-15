HABER

Turgutlu’nun Hayali Gerçeğe Dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:48 | Son Güncelleme

Turgutlu’da sürücülerin kabusu haline gelen ve vatandaşların hayatını tehlikeye sokan İzmir-Ankara karayolu olarak bilinen D300 (E96) karayolu üzerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan katlı kavşak projesinde çalışmalar sorunsuz devam ediyor.

Turgutlu’nun Hayali Gerçeğe Dönüşüyor

Turgutlu’da sürücülerin kabusu haline gelen ve vatandaşların hayatını tehlikeye sokan İzmir-Ankara karayolu olarak bilinen D300 (E96) karayolu üzerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan katlı kavşak projesinde çalışmalar sorunsuz devam ediyor. Büyük bir özveriyle devam eden çalışmaları inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, vatandaşların yıllardır hayalini kurduğu kavşak hayalini gerçeğe dönüştüğünü belirtti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu’da vatandaşların yıllardır hayalini kurduğu kavşak hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Sık sık yaşanan trafik kazaları ile gündeme gelen ve sürücülerin kabusu haline gelen D300 (E96) karayolu üzerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan katlı kavşak projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, ”Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün Turgutlulara verdiği sözü yerine getirme çabasındayız. Gerçekten Turgutlu’nun ve Manisa’nın, İzmir-Ankara bağlantısını trafik açısından rahatlatacak çok güzel bir çalışma” dedi.
Turgutlu’nun en önemli sorunlarından birine neşter vuracak olan projede 24 saat esasıyla büyük özveriyle çalışıldığına da dikkat çeken Demir, "Geçtiğimiz aylarda yer teslimi yapılan projemizde yüklenici firmamız 24 saat esasıyla büyük bir özveriyle çalışıyor. Şuan itibariyle projemizde bin 500’ün üzerinde kazık çalışması tamamlandı, hafriyat tamamlandı. Başlık kirişleri atılmaya başlandı. Panellerimiz konmaya başlandı. Sona doğru geldikçe artık bizi de bir heyecan alıyor. Tabi yıllardır çözülmemiş bir problem. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatıyla bir hayal gerçeğe dönüşüyor” dedi.
Turgutlulu vatandaşlar gibi projenin tamamlanarak hizmete girmesini büyük bir heyecanla beklediklerini de sözlerine ekleyen Demir, "İnşaat çalışmalarımız şuan itibariyle programladığımız sürecin biraz önünde gidiyor. Tabi zaman zaman bir takım aksaklıklar oluyor. Biliyorsunuz burası battı-çıktı kavşağı. Yerin altında ne olduğunu kurumlar bilemeyebiliyor. Bununla alakalı bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. İşte burada içme suyu deplasesi var, kanalizasyon deplasesi var. MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde çalışarak sıkıntılara anında müdahale ediliyor. İnşallah planlanan süre içerisinde bu projemizi tamamlayacağız. Bizde vatandaşlarımız gibi büyük bir heyecanla bekliyoruz. Projemizde ilk olarak battıyı tamamlayarak Ankara- İzmir trafiğini açmak istiyoruz. Güzel sona doğru yaklaşıyoruz” diye konuştu.

Turgutlu’nun Hayali Gerçeğe Dönüşüyor

Turgutlu’nun Hayali Gerçeğe Dönüşüyor

Turgutlu’nun Hayali Gerçeğe Dönüşüyor

Turgutlu’nun Hayali Gerçeğe Dönüşüyor

Ortalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılarOrtalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılar
Çorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar varÇorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

İstiklal Marşı değişiyor mu? Erdoğan'ın sözlerine Akşener'den tepki

İstiklal Marşı değişiyor mu? Erdoğan'ın sözlerine Akşener'den tepki

Afrin'de şok görüntüler! Terör örgütü YPG'nin gözü döndü

Afrin'de şok görüntüler! Terör örgütü YPG'nin gözü döndü

Kardeşini canlı yayında infaz etmişti! O DEAŞ'lı hakim karşısında

Kardeşini canlı yayında infaz etmişti! O DEAŞ'lı hakim karşısında

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Öldürülen terörist bilinenden fazla

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Öldürülen terörist bilinenden fazla

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kas hastası küçük Ali, tedavi olmazsa en fazla 20 yaşına kadar yaşayabilecek

Kas hastası küçük Ali, tedavi olmazsa en fazla 20 yaşına kadar yaşayabilecek

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çam kese böceğine karşı mücadele

Çam kese böceğine karşı mücadele

19’luk yazarın büyük başarısı

19’luk yazarın büyük başarısı

Taksicilerin en büyük sorunu; Yevmiye, Uber, durak sırası

Taksicilerin en büyük sorunu; Yevmiye, Uber, durak sırası

Güzel hutbe okuma yarışmasında hünerlerini gösterdiler

Güzel hutbe okuma yarışmasında hünerlerini gösterdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.