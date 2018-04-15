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Turhal'da park ve bahçelere 350 bin çiçek dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 12:28 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından refüj ve parkalara 200 bini lale, 350 bin çiçek dikildi.  Turhal Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte ilçenin muhtelif yerlerine 200 bini lale 350 bin çiçek dikildi. Belediye ekiplerinin park, bahçe, yol kenarları, refüj ve döner kavşaklara diktikleri lalel ve çiçekler, şehre değişik bir atmosfer kattı.

Turhal'da park ve bahçelere 350 bin çiçek dikildi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından refüj ve parkalara 200 bini lale, 350 bin çiçek dikildi.
Turhal Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte ilçenin muhtelif yerlerine 200 bini lale 350 bin çiçek dikildi. Belediye ekiplerinin park, bahçe, yol kenarları, refüj ve döner kavşaklara diktikleri lalel ve çiçekler, şehre değişik bir atmosfer kattı.
Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, çiçek ve bitkilendirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Bahar geldi, dolayısıyla bütün, kavşak, refüj ve yeşil alanlarda çiçeklendirme çalışması yaptık. İlk etapta 200 bin adet lale, 150 bin adet farklı çeşitlerde çiçek ve 5 bin adet ise ağaç dikimiyle şehrimizin muhtelif yerlerini adeta çiçek bahçesine çevirdik. İlçemizin nüfusu şu an 80 bin. Nüfusumuzun 4 katı çiçek ekimi ve bitkilendirme çalışması yaptık. Dikilen lalelerin 60 bin tanesini öğrencilerimiz dikti. Göreve geldiğimiz günden beri orta refüjlerde, kavşaklarda, okul bahçelerinde, meydanlarda, caddelerimizde farklı farklı ağaç çeşitleri ve çiçekler dikerek ilçemize yeni bir çehre kazandırdık" dedi.
Başkan Bekler, ayrıca vatandaşların parklardan lale koparmamalarını sityerek lale temin etmek isteyenlerin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden alabileceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Turhal'da park ve bahçelere 350 bin çiçek dikildiTurhal'da park ve bahçelere 350 bin çiçek dikildiTurhal'da park ve bahçelere 350 bin çiçek dikildiTurhal'da park ve bahçelere 350 bin çiçek dikildi

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