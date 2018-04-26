HABER

Turhan İçli : Engellileri Meclis'e taşımak durumundayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:18 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, "Türkiye'de engelliler TBMM'de temsil ediliyor mu?

Turhan İçli : Engellileri Meclis'e taşımak durumundayız

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, "Türkiye'de engelliler TBMM'de temsil ediliyor mu? İddiaya göre ediliyor. Artık sloganımız 'Engelliler Meclise' olacak. Artık engellileri Meclise taşımak durumundayız" dedi.
Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Başkanlar Kurulu Toplantısı, Kemer'de bir otelde düzenlendi. Toplantıya TSD Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Başkan Yardımcısı Turan Hançerli, Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli ve 61 şube başkanı katıldı. Toplantıda, engellilerin Türkiye'deki sorunları, bu sorunlara çözüm arayışları, TBMM'de söz sahibi olma gibi konular tartışıldı.
TSD Genel Başkanı Şükrü Boyraz, derneğin 1960 yılından beri engelli hakları konusunda mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. Toplantıda, bugüne kadar gelen hükümetlerin ve yerel idarelerin engelliler için neler yaptığını tartışacaklarını aktaran Boyraz, "Genel ve yerel anlamda bütün sorunlarımızı her zaman rapor halinde TBMM'ye sunuyoruz" dedi.
TBMM'deki siyasi parti temsilcilerinden bazı istekleri olduğunu anlatan Boyraz, "Biz sadece eşit yaşamak istiyoruz. Sosyal alanda, ulaşımda, eğitimde eşit yaşamak istiyoruz. Evlerimizde mahpus hayatı yaşamadan ve ailelerimizin gönüllü gardiyanlar olmaması için mücadele edeceğiz. Bugüne kadar aldığımız haklar yeterli olmadı. 5378 sayılı yasa aslında yeterli ama, uygulamada yetersiz. 1976 yılında çıkarılan 2022 sayılı sosyal devlet yardımı (sakatlık maaşı) 2013'te iptal edildi. Engelliler perişan edildi. Bunların ve rapor yönetmeliğinin düzene girebilmesi için mücadele edeceğiz" diye konuştu.
Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli ise "Türkiye'de engelliler TBMM'de temsil ediliyor mu? İddiaya göre ediliyor. 600 milletvekili içerisinde nüfusa oranla bakıldığında en az 60'ının engelli olması lazım. Vazgeçtik bunlardan, her partiden 3- 4 engelli olsa gerçek anlamda engelliler temsil edilir. Artık sloganımız 'Engelliler Meclise' olacak. Artık engellileri Meclise taşımak durumundayız" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Turhan İçli : Engellileri Meclis'e taşımak durumundayızTurhan İçli : Engellileri Meclis'e taşımak durumundayızTurhan İçli : Engellileri Meclis'e taşımak durumundayızTurhan İçli : Engellileri Meclis'e taşımak durumundayız

Ekşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktıEkşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktı
Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! "Gül'ün vukuatları..." diye sıraladı ve "aday olamaz" dedi
Kulislerde dolaşan ittifak senaryoları!Kulislerde dolaşan ittifak senaryoları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'dan skandal karar! Serbest bıraktılar

Yunanistan'dan skandal karar! Serbest bıraktılar

Gazi Üniversitesi'ndeki bölünme protestosunda ortalık karıştı

Gazi Üniversitesi'ndeki bölünme protestosunda ortalık karıştı

Son depremler! Denizli Honaz'da şiddetli deprem

Son depremler! Denizli Honaz'da şiddetli deprem

Son dakika! İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu

Son dakika! İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu

ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar!

ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar!

Son dakika! Haliç'te kaza! Trafik kilitlendi

Son dakika! Haliç'te kaza! Trafik kilitlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.