"Turist doğayla baş başa kalmak istiyor"

Ekoturizmi, doğaya zarar vermeden çevresel bütünlük içindeki gelir bırakıcı turizm hareketleri olarak ifade eden Alparslan, bölgedeki yaylaların ekoturizmin ana noktalarından birisi olduğuna dikkati çekti. Alparslan, "Geyranoluğu, Göktepe, Çimi gibi yaylalar, doğası, havası ve sakinliğiyle turizme kucak açıyor. Gerçek anlamda turizm, deniz kum demek değildir. Dağlarımız, yaylalarımız, akan doğal sularımızla turizm bir bütündür." dedi.

Prof. Dr. Alparslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Toroslarda, Antalya'nın Akseki ilçesinin taşıdığı potansiyel zenginliği ile kültürel ve tarihi birikimi, doğal güzellikleriyle dünyanın önemli ekoturizm merkezlerinden olmayı hak ettiğini söyledi.

AYŞE YILDIZ / ABDULLAH ÇATLI - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ekoturizm Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alparslan, Antalya'nın deniz, kum ve güneş turizminde ulaşacağı son noktaya geldiğini belirterek "Ekoturizm dünyanın yükselen trendi. Turist, doğa ile baş başa kalarak kendini dinlemek ve hayatın içinde olmak istiyor." dedi.

Ekoturizmde doğal hayatın bir parçası olan karakeçi, geyik gibi coğrafik özellikler taşıyan yabani hayvan varlığına da dikkati çeken Alparslan, şöyle devam etti:

"Turizm sadece deniz ve kumdan ibaret olmamalıdır. Ekoturizm de hayati önemde bu konuda. Antalya deniz, kum ve güneş turizminde ulaşacağı son noktaya geldi. Eko turizm dünyanın yükselen trendi. Turist, doğayla baş başa kalarak kendini dinlemek ve hayatın içinde olmak istiyor."

- "Ekoturizm, önemli bir pazar"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da ekoturizmin özellikle Avrupalıların tercih ettiği bir destinasyon olduğunu söyledi.

Turistin, doğayı tarihi, doğal güzellikleri tercih ettiğini aktaran Yağcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ekoturizm, kırsal turizmi doğayla iç içe olmak isteyen turistler tercih ettiği turizm çeşidi. Türkiye, doğal güzellikleriyle ekoturizmin gelişmesi için önemli olanaklara sahip. Türkiye'de ve Antalya'daki turist sayısını artırma, 2023 hedeflerine ulaştırmak için turizm çeşitliliğini artırmamız gerekiyor. Ekoturizm de çeşitlilik için önemli bir pazar."

Yağcı, Avrupalıların doğa ve tarih turizmini tercih ettiğini vurgulayarak Türkiye'nin önemli güzelliklere sahip olduğunu, her çeşit turizmin gelişebileceğini anlattı.

Türkiye'nin turizm alanında krizden yeni çıktığını, bu yıl iyileşmeyi tam olarak sağlayacaklarını kaydeden Yağcı, "2019 ve 2020'den sonra turizmi çeşitlendirmek için çalışmalarımız olacak." dedi.

