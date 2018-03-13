Turist getiren seyahat acentelerine destek

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu kararına göre, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunması amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli A Grubu seyahat acenteleri tarafından Türkiye'ye turist taşıyan turistik uçak seferlerine ilişkin sağlanacak desteğe dair esaslar belirlendi.

Bu kapsamda, Antalya, Antalya Gazipaşa-Alanya, Denizli Çardak, Erzurum, Eskişehir Hasan Polatkan, Isparta Süleyman Demirel, İzmir Adnan Menderes, Konya, Kütahya Zafer, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, Nevşehir Kapadokya, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba ve Trabzon havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına ise tarifesiz uçak seferleriyle 2018 yılında az 30 kişiden oluşan turist grubu getiren seyahat acentelerine bin 500 ila 9 bin dolar destek sağlanacak.

Buna göre, 1 Ocak-28 Şubat tarihlerindeki uçuşlara 9 bin dolar, 1 Mart-31 Mayıs uçuşlarına 6 bin dolar, 1-30 Haziran uçuşlarına 3 bin dolar, 1-30 Eylül uçuşlarına bin 500 dolar, 1-31 Ekim uçuşlarına 3 bin dolar, 1 Kasım-31 Aralık uçuşlarına da 9 bin dolar destek ödemesinde bulunulacak.