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Turist sayısı yüzde 32 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 10:14 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı: - "Türkiye, yabancı ziyaretçi sayısında bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,55, nisan ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,27 artış oranına ulaştı" - "Yılın ilk 4 aylık bölümünde toplam 7 milyon 783 bin 967 yabancı ziyaretçi ağırlayan Türkiye'ye, nisan ayında 2 milyon 655 bin 561 yabancı geldi"

Türkiye'yi bu yılın ocak-nisan döneminde ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,55 arttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sınır giriş-çıkış istatistikleri, turizmde rekorların nisan ayında da devam ettiğini gösterdi.

Türkiye, yabancı ziyaretçi sayısında bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,55, nisan ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,27 artış oranına ulaştı.

Yılın ilk 4 aylık bölümünde 7 milyon 783 bin 967 yabancı ziyaretçi ağırlayan Türkiye'ye, nisan ayında 2 milyon 655 bin 561 yabancı geldi.
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- İranlı turistler ilk sırada

Türkiye'ye ocak-nisan döneminde gelen yabancıların yüzde 99,6'sı, nisanda gelenlerin ise yüzde 99,43'ü turistik amaçla ziyarette bulundu.

Bu yılın ocak-nisan döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçinin geldiği ülke 858 bin 17 kişiyle İran oldu. İran'ı 671 bin 665 kişiyle Almanya, 651 bin 228 kişiyle Gürcistan takip etti.

Nisanda ise 292 bin 720 ziyaretçi sayısıyla Rusya, Türkiye'ye en çok ziyaretçinin geldiği ülke oldu. Bu ayda Rusya'yı 254 bin 863 kişiyle Almanya, 202 bin 26 kişiyle Bulgaristan izledi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı turist sayısı turizm

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