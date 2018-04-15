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"Turist sayısında 2015'i yakalayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 17:12 | Son Güncelleme

TÜROFED Başkan Yardımcısı İşler: - "2018 sonu itibariyle hem İzmir hem de Türkiye olarak turist sayısında 2015 yılını yakalayacağız. Tahmini olarak 38 milyon civarında bir turist bekliyoruz"

İZMİR (AA) - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, 2018 yılında turizm sektörünün 2015'deki turist sayısını yakalayacağını belirterek, 38 milyon turistin Türkiye'yi ziyaret etmesini beklediklerini ifade etti.

Turizm Haftası kapsamında Karaburun'da kortej yürüyüşü yapıldı, Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan TÜROFED Başkan Yardımcısı İşler, turizm sektörünün Türkiye'nin çevresinde yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen 2017'yi yüzde 13 büyümeyle kapattığını söyledi.

Bu yıl için ise geçen yıla göre daha umutlu olduklarını ifade eden İşler, "2018 sonu itibariyle hem İzmir hem de Türkiye olarak turist sayısında 2015 yılını yakalayacağız. Ama ciro açısından bir miktar altında kalabiliriz. Tahmini olarak 38 milyon civarında bir turist bekliyoruz. Ama 2019 ve 2020 çok daha iyi olacak." dedi.

Sektörün, 2018'in ilk 3 ayında yüzde 33 büyüdüğünü hatırlatan İşler, büyümenin katlanarak devam edeceğini ifade etti.

İzmir turizmi hakkında da değerlendirmelerde bulunan İşler, "İzmir özelinde planlı bir turizme ihtiyacımız var. İzmir'in değişim ve dönüşüme ihtiyacı var. Kentin direk uçuşlara açılması, körfezde bir marinanın yapılması lazım. İnciraltı'nın sağlık turizmine açılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı ise turizm için ulaşımın çok önemli olduğunu belirterek, İzmir-Karaburun yolunun 2019 yılında tamamlanacağına dikkat çekti.

İlçe halkının çok misafirperver olduğuna dikkati çeken Taşbaşı, ilerleyen yıllarda Karaburun'un iddialı bir turizm merkezi olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır da böyle bir etkinliği ilçelerinde yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını, ilçeyi Türkiye ve dünyaya tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

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izmir turizm TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler

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