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Turiste benzin istasyonunda unuttuğu çantası ulaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 15:16 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir benzin istasyonunda mola veren Iraklı aile, içinde para ve altın bulunan çanta unuttu - İşletmecinin haber vermesi üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri, İstanbul'a giden aileye ulaşarak çantayı teslim etti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde mola verdikleri benzin istasyonunda içinde para ve altın bulunan çantayı unutan Iraklı turistlere emanetleri, İstanbul'da teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, turizm amaçlı Türkiye'ye gelen Iraklı aile, Karaevli Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunda mola verdi.

Bir süre dinlendikten sonra İstanbul'a hareket eden aile, çantalarını benzin istasyonunda unuttu. Çantayı bulan akaryakıt istasyonu işletmecisi Mehmet Ali Şahin, durumu Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çantada 1250 avro, altın bilezik, bileklik, kolye ve 4 yüzük olduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri, araştırmalar sonucunda Iraklı aileyi bularak çantalarını teslim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Süleymanpaşa Tekirdağ

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