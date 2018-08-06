Turiste benzin istasyonunda unuttuğu çantası ulaştırıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde mola verdikleri benzin istasyonunda içinde para ve altın bulunan çantayı unutan Iraklı turistlere emanetleri, İstanbul'da teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, turizm amaçlı Türkiye'ye gelen Iraklı aile, Karaevli Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunda mola verdi.
Bir süre dinlendikten sonra İstanbul'a hareket eden aile, çantalarını benzin istasyonunda unuttu. Çantayı bulan akaryakıt istasyonu işletmecisi Mehmet Ali Şahin, durumu Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, çantada 1250 avro, altın bilezik, bileklik, kolye ve 4 yüzük olduğunu tespit etti.
Jandarma ekipleri, araştırmalar sonucunda Iraklı aileyi bularak çantalarını teslim etti.
Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek
CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi!
AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan flaş İran açıklaması!
Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü
Can Ataklı'dan olay yaratacak yazı: CHP sokağa çıkmalı; gaza suya bulanın, dayak yiyin
Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...
Burası ne Ege, ne Akdeniz ama bayram tatili için şimdiden yüzde 100 doldu!
İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi
Mağazada porno izlerken böyle yakalandı!
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu yayımlandı! (MEB başvuru kılavuzu)
Okuyucu Yorumları 0 yorum