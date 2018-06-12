"Turisti biz getiriyoruz, biz taşıyacağız"

BURCU ÇALIK - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) turizm belgesi ile taşımacılığa getirdiği yaptırımlarda sınırların doğru çizilmesi gerektiğini belirterek "Turizmciler olarak turistlerin taşımasının engellenmesine karşı çıkacağız. Turisti biz getiriyoruz. Onları biz taşıyacağız." dedi. Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri andan itibaren yaptıkları çalışmalar sonucunda, 1973 tarihli yönetmeliğin yürürlükten kaldırılarak geçen hafta yeni Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği'nin yayımlandığına dikkati çekti. Böylelikle TÜRSAB yapılanmasının resmi bir hüviyet kazandığını vurgulayan Bağlıkaya, düzenlemeyle Yöre Temsil Kurulları oluşturulacak şekilde, 100 acente ve üstüne ayrı, altına ayrı bir yapılanma öngörüldüğünü, ayrıca coğrafi bölgelere göre belirlenmiş Bölge Başkanlıkları oluşturulduğunu anlattı. Bağlıkaya, "Yeni yönetmeliğe göre iç tüzüğümüzü hazırlayacağız. Bu tüzüğe göre söz konusu kurullara seçimlerimizi yaparak yeni bir dönemi başlatacağız." diye konuştu.

Düzenlemeyle ilk kez "Profesyonel Genel Sekreter" döneminin de başladığına dikkati çeken Bağlıkaya, "Ayrıca yönetmelik tüketiciyi aldatan acentelerle ilgili çok daha sıkı bir denetim sürecini getiriyor. Faaliyetten süreli ve süresiz men etme gibi cezalarımız var. Tabii ki cezaları Seyahat Acentaları Birliği vermiyor. Birlik, dosyaların soruşturmalarını tamamlayarak Bakanlığa bu taleplerle iletiyor. Ama biz çok daha etkin bir denetleme sistemi üzerinde çalışıyoruz." bilgisini paylaştı. - "Taksici arkadaşlarımızın gönülleri rahat olsun" Özellikle son dönemde UBER tartışmalarıyla gündeme gelen "taksicilik faaliyetlerinin Seyahat Acentaları Birliği belgesiyle yapıldığı" iddialarına da değinen Bağlıkaya, şöyle konuştu: "Biz bu tür faaliyetlerin kesinlikle karşısındayız. Seyahat acentesi belgesiyle taksicilik yapılamaz. Yapanları tespit ettiğimizde zaten belgelerinin iptali için Kültür ve Turizm Bakanlığına dosyalarını sevk ediyoruz. Taksici arkadaşlarımızın gönülleri rahat olsun. Biz seyahat acenteleri birliği olarak bizim belgemiz kullanılarak bir taksicilik faaliyeti yapılmasına zaten müsaade etmiyoruz. Varsa tespitleri bize ihbarda bulunabilirler. Bütün bölge yönetimlerimiz de bu konuda uyarılmış vaziyette."

- "Turisti biz taşıyacağız" TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, İBB UKOME tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplantıda, turizm belgesi ile taşımacılığa yönelik alınan yeni kararlara da tepki gösterdiklerini anımsattı. UBER'le ilgili şikayetler sonrasında alınan bu kararlarla getirilen yaptırımların, turizmcileri de etkilediğine dikkati çeken Bağlıkaya, turistin taşınmasının engellenmesine de rıza göstermeyeceklerini vurguladı. Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Turizmciler olarak turistlerin taşımasının engellenmesine de karşı çıkacağız. Turisti biz getiriyoruz. Onları biz taşıyacağız. Dolayısıyla buradaki sınırlarımızı doğru çizmemiz lazım. Biz kimsenin ekmeğine, mesleğine müdahale eden bir hareket içinde değiliz, tam tersine onları üzerimize düştüğü biçimde koruyoruz. Ama buralardaki bulanık alanlardan faydalanıp, tutup da bizim turistimizi taşıyacak bir noktaya gelirse iş, biz buna şiddetle karşı çıkarız, müsaade de etmeyiz. Yasal olarak onları taşımak bizim hakkımızdır. Belgesinin adına ne derseniz deyin, istediğiniz ismi takabilirsiniz turisti seyahat acentesi taşır. Çünkü tur ve transfer, seyahat acentesinin münhasır hizmetidir. 1618 sayılı yasa var. Mesleki olarak kırmızı çizgimiz budur."

Bağlıkaya, bu konuda belediyeler ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıyla yaşanan anlaşmazlıkların da kısa süre içerisinde yapılacak istişarelerle çözüleceğini umduğunu ifade etti. - TİK, Bakan Kurtulmuş'un katılımıyla üçüncü kez toplanacak Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un teşvikleriyle 9 meslek paydaşının bir araya gelerek Turizm İstişare Kurulunu (TİK) oluşturduğunu anımsatan Bağlıkaya, "Bu tamamen sivil bir örgüt. İçerisindeki 9 ana paydaşın sayısı artabilir. Yeni üye alımıyla ilgili prosedürleri ve birliğin iç planını hazırlıyoruz. Şu ana kadar iki toplantı yaptık, 21 Haziran'da da Sayın Bakanımızın himayelerinde üçüncü toplantımızı yapacağız." dedi. Şu an oluşum aşamasında olan TİK'in içerisinde görev alan tüm paydaşların, Türkiye turizmini daha ileriye götürme amacını güttüğünü vurgulayan Bağlıkaya, "Biz TİK'i bir sivil örgüt olarak kurduk. 'Yasası olmalı mı' noktasında artık takdir siyasetin. Biz çalışmaya başlıyoruz. İnşallah olgunlaşırsa, verimli bir hale gelmeye başlarsa tabii ki bunun yasal olarak da düzenlenip bir üst kurul haline gelmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- Kültür ve Turizm Bakanlığında değişiklik iddiaları TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, 24 Haziran'dan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının yapısında gerçekleştirilmesi planlanan değişikliklere ilişkin de şunları söyledi: "Aynı zamanda Turizm İstişare Kurulu Sözcüsü olduğum için bu konuda onlar adına da rahatlıkla söyleyebilirim ki hiçbir şekilde turizmin şu andaki yapısından daha zayıf bir yapıyla yönetilmesi gibi durumun olduğuna ihtimal vermiyoruz. Çünkü turizmin ekonomideki önemi çok açık. 2017'de cari açığın yüzde 35'ini kapatmış, 21 milyar dolar net girdi sağlamış. Gerçekten cari açığı tek başına kapatma potansiyeline sahip bir sektörü oraya buraya bağlamak, neresi olursa orası, hükümetimizin çok tercih edeceği bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum. Daha güçlü bir yapıya getirilebilir. Adının ne olduğu önemli değil ama daha güçlü hale gelir. Hiçbir şekilde daha zayıf bir hale geleceğini zannetmiyorum." - "Kasaptaki ete soğan doğranmaz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanların konuşmalarında turizme çok önem verdiklerine işaret eden Bağlıkaya, "Önemi bu kadar kavranmış olan bir sektörün daha önemsiz hale getirileceğini asla düşünmüyorum. Bir değişiklik olacaksa da daha önemli bir yapıya kavuşturulacağına inanıyorum. Şu anda ortada bir şey yok. Bir bakalım ne çıkacak. Bir söz vardır, kasaptaki ete soğan doğranmaz. Biz hep iyimseriz, iyi şeyler olacağına inanıyoruz. Turist sayıları da bu motivasyonla artıyor. Biraz moral lazım, o da var şu anda." dedi.