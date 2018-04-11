Turisti dolandıran taksicinin cezası belli oldu

İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, turist olarak İstanbul'a gelen müşteki Suudi Arabistan uyruklu A.N.M.'nin, ülkesine dönmek üzere Karaköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek amacıyla şüpheli Enver C.'nin şoförlüğünü yaptığı ticari taksiye bindiği anlatıldı.
UÇAĞI KAÇIRMASINA NEDEN OLDU
Şüphelinin müştekinin turist olması nedeniyle İstanbul'u ve havaalanı yolunu bilmemesinden faydalanarak daha uzun mesafe gitmek ve böylece daha fazla taksi ücreti alabilme amacıyla Anadolu Yakası'na geçtiğinde kasıtlı olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolundan Avrupa Yakası'na geçtiği kaydedildi. Şüphelinin tekrar Anadolu Yakası'na geçtiği ve yolu yine farklı güzergahlara saparak uzattığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin müştekinin uçağını kaçırmasına neden olduğu vurgulandı.
İddianamede Enver C.'nin "serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Yasak aşk vahşeti!
Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu
Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü
CHP’yi karıştıran anket tartışması
Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 3 yorum