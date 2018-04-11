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Turisti dolandıran taksicinin cezası belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberi! Suudi Arabistanlı müşteriyi yolları bilmemesinden faydalanıp İstanbul’u dolaştırarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na götürdüğü iddiasıyla hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan taksici, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Turisti dolandıran taksicinin cezası belli oldu

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, turist olarak İstanbul'a gelen müşteki Suudi Arabistan uyruklu A.N.M.'nin, ülkesine dönmek üzere Karaköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek amacıyla şüpheli Enver C.'nin şoförlüğünü yaptığı ticari taksiye bindiği anlatıldı.

UÇAĞI KAÇIRMASINA NEDEN OLDU

Şüphelinin müştekinin turist olması nedeniyle İstanbul'u ve havaalanı yolunu bilmemesinden faydalanarak daha uzun mesafe gitmek ve böylece daha fazla taksi ücreti alabilme amacıyla Anadolu Yakası'na geçtiğinde kasıtlı olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolundan Avrupa Yakası'na geçtiği kaydedildi. Şüphelinin tekrar Anadolu Yakası'na geçtiği ve yolu yine farklı güzergahlara saparak uzattığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin müştekinin uçağını kaçırmasına neden olduğu vurgulandı.

İddianamede Enver C.'nin "serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
taksici turist Arabistan dolandırıcı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Güzel.
darısı diğer taksicilerin başına inşallah
çok iyi olmuş hak yiyenden gerçek hesabı allah soracak .. yatacak yerleri yok bunların.
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