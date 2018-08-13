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TURİSTLER AVM'LERDEKİ LÜKS MAĞAZALARA AKIN ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 16:55 | Son Güncelleme

İstanbul,DHA Dövizin son dönemde Türk lirasına karşı değerlenmesinin ardından bazı AVM'lerde bulunan lüks markalara ait mağazalara turistler akın etti.

İstanbul,DHA
Dövizin son dönemde Türk lirasına karşı değerlenmesinin ardından bazı AVM'lerde bulunan lüks markalara ait mağazalara turistler akın etti. Özellikle lüks markaların yoğun olduğu AVM'lerde yer alan bazı mağazalar önünde oluşan kuyruklar dikkat çekiyor. Kuyrukta bekleyenler, mağaza görevlileri tarafından sırayla içeri alınıyor. Arap turistlerin yoğun olarak gözlendiği kuyrukta, bekleme sırası ortalama 15-20 dakikayı buluyor. Mağazalarda herhangi bir özel indirim olmadığı, dolarla alışveriş yapan turistlerin ise pahalı çanta, ayakkabı, mont değerli takı gibi ürünlere ilgi gösterdiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü(Cep Telefonu)
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-Lüks mağazalardan görüntü
-Kuyrukta bekleyenler
-Mağazaya girenler ve çıkanlar
-Genel ve detaylar

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