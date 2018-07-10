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Turistler Kapadokya'ya hayran

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 11:17 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın doğal güzelliklerini görmek için dünyanın dört bir yanından gelen turistler, bölgeye hayranlık duyuyor - Hollandalı turist Annette Schade: - "Bugüne kadar gördüğüm en mükemmel manzaraya sahip burası. Ülkeme döndüğümde böylesine muhteşem bir doğayı dostlarıma tavsiye etmemem doğru olmaz. Bu güzellikleri herkes görmeli" - Kolombiyalı turist Katherine Martinez: - "Kapadokya'yı çok sevdim. Daha önce gördüğümüz yerlerden çok farklı. Sanki başka bir gezegen" - Litvanyalı turist Toma Penkauskaite: - "Üç gündür buradayım, Kapadokya'ya aşık oldum. Arkadaşlarıma harika bir yer olduğunu söylüyor, fotoğraf gönderiyor ve herkese tavsiye ediyorum"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, cazibesiyle dünyanın dört bir yanından turist çekiyor.

Kapadokya, peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim alanları, kayadan oyma tarihi manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, yılda yaklaşık 2,5 milyon turistin ziyaret ettiği Kapadokya, son yılların en yoğun turizm sezonunu yaşıyor.

Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri, Paşabağı mevkisi, Derinkuyu ve Kaymaklı yer altı şehirleri ile peribacalarıyla kaplı vadilerde çeşitli aktivitelere eşlik eden turistler, turizm çeşitliliğinde önemli bir yer edinen sıcak hava balon turu ile at, ATV ve develerle düzenlenen turlara katılıyor.

Uzakdoğu ülkeleri başta olmak üzere Avrupa, Güney Amerika, Arap ülkeleri ile Rusya ve çevresindeki ülkelerden gelen turistler, doğa, kültür ve tarihin bir arada olduğu Kapadokya'ya hayran kalıyor.
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- Doğa, tarih ve kültür turizmi bir arada

Nevşehir Profesyonel Rehberler Odası (NERO) Başkanı Murat Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllara kıyasla bu yıl Kapadokya'ya gelen turist sayısının arttığını, aynı zamanda turist gönderen ülkelerin de çeşitlilik kazandığını belirtti.

Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin birbirinden farklı aktivitelere katılabildiğini vurgulayan Dinç, bölgenin doğa, tarih ve kültür turizminin aynı alanda yapılabildiği dünyadaki ender yerlerden olduğunu dile getirdi.

Dinç, şöyle konuştu:

"Kapadokya bölgesinde bu yıl hem turist sayısı hem de turist gönderen ülke sayısı arttı. Daha çok Uzakdoğulu turistler bölgemize geliyor. Çin, Tayland, Tayvan, Endonezya, Güney Kore, Singapur. Ama geçen yıl göremediğimiz Rus turistler ile Antalya’da tatil yapan ardından Kapadokya bölgesine gelen Avrupalı ve Güney Amerikalı turistler de var. Türkiye'ye gelen turistler genelde kültür turizmi için geliyor, UNESCO Miras Listesi'ne doğa, kültür ve tarihi alanlar farklı sınıflarda alınıyor. Kapadokya'ya gelenler bu üç kategoriyi de aynı alanda görme şansı buluyor. Hititlerden itibaren insanların yaşadığı tarihi alanların yanı sıra doğal güzellikleri görebiliyor ve bölgenin kültürünü gözlemliyor ayrıca, balon turuna katılabiliyor, yükseklik korkusu varsa at ve ATV turuna katılabiliyor ya da vadilerde yürüyüş yapabiliyorlar. Kapadokya her türlü aktivitenin bulunduğu, turistlere çeşitli seçeneklerin sunulabildiği bir turizm destinasyonudur."

- "Bugüne kadar gördüğüm en mükemmel manzara"

Hollandalı Annette Schade, ilk defa geldiği bölgeye hayran kaldığını ifade etti.

Kapadokya'da turistik merkezleri gezmek amacıyla eşiyle Hollanda'dan geldiklerini belirten Schade, "Bugüne kadar gördüğüm en mükemmel manzaraya sahip burası. Türkiye'ye ikinci defa geliyorum ama Kapadokya'yı daha önce görmemiştim. Ülkeme döndüğümde böylesine muhteşem bir doğayı dostlarıma tavsiye etmemem doğru olmaz. Bu güzellikleri herkes görmeli." dedi.

Kolombiya'dan arkadaş grubuyla geldiği Kapadokya'da iki gündür çeşitli turistik alanları gezen Katherine Martinez ise sıcak hava balon turuna katıldığını, bölgenin yerden olduğu gibi gökyüzünden de çok güzel göründüğünü belirtti.

Martinez, "Kapadokya'yı çok sevdim. Daha önce gördüğümüz yerlerden çok farklı. Sanki başka bir gezegen. Her zaman gelmek istediğimiz ve listemizde olan bir yerdi. Sabah balon turuna katıldık, inanılmaz bir deneyim yaşadık. Burası bugüne kadar gezdiğim yerler arasında en hayran kaldığım yer." şeklinde konuştu.

- "Kapadokya'ya aşık oldum"

Litvanyalı turist Toma Penkauskaite de bölgenin fotoğraflarını birkaç ay önce sosyal medyada gördüğünü, ilk tatil fırsatında Kapadokya'ya geldiğini anlattı.

Kapadokya'da peribacaları arasında dolaşmanın heyecan verici ve etkileyici olduğunu dile getiren Penkauskaite, çeşitli aktivitelere katıldığını aktardı.

Penkauskaite, "Kapadokya'yı birkaç ay önce sosyal medyada keşfettim. Gerçekten şok oldum ve çok etkilendim çünkü böyle bir yerin gerçekten olabileceğini hiç düşünememiştim. Üç gündür buradayım, Kapadokya'ya aşık oldum. Arkadaşlarıma harika bir yer olduğunu söylüyor, fotoğraf gönderiyor ve herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
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- "Kapadokya, Türkiye seyahatimizin en özel noktası"

Tayvanlı turist Carrie Hsu da Kapadokya'ya daha önce ziyaret eden arkadaşlarının tavsiyesi ile geldiğini, bölgenin doğal güzelliklerinin yanı sıra halkın misafirperverliğinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Hsu, "Burası, benim yaşadığım yerden çok farklı. Kendinizi Mars'ta gibi hissediyorsunuz. Kapadokya, Türkiye seyahatimizin bana göre en önemli ve özel noktası. Yemekleri, dondurması ve insanlarının misafirperverliği çok güzel." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya Nevşehir peribacaları yabancı turistler

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