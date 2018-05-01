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Turistler kazancı yokuşundaki otellerine valizleriyle yürüdüler 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 08:35 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e gelen turist kafilesi, valizleriyle yürümek zorunda kaldı.

Turistler kazancı yokuşundaki otellerine valizleriyle yürüdüler 

Gülseli KENARLI - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e gelen turist kafilesi, valizleriyle yürümek zorunda kaldı. Ellerinde valizler Sıraselviler Caddesi'nde yürüyerek gelen turistler, Kazancı yokuşunda bulunan otellerine gitmeye çalıştılar. Yokuşa giriş bariyerlerle kapatıldığı için turistler polislerden yardım istedi. Polisler bariyeri açarak kafileye geçiş izni verdi.

(FOTOĞRAFLI)

Turistler kazancı yokuşundaki otellerine valizleriyle yürüdüler Turistler kazancı yokuşundaki otellerine valizleriyle yürüdüler Turistler kazancı yokuşundaki otellerine valizleriyle yürüdüler

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