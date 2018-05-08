HABER

Turistler, su cimnastiğiyle form tutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 11:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tatilde kilo almaktan endişe duyan turistler, otellerin düzenlediği su cimnastiği etkinliğiyle formunu koruyor.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tatilde kilo almaktan endişe duyan turistler, otellerin düzenlediği su cimnastiği etkinliğiyle formunu koruyor.

Kemer'de turizm sezonu hızlı başlarken, Rusya'daki 1 haftalık Zafer Bayramı tatili dolayısıyla birçok tesis tamamen doldu. Gün boyu havuzda ve plajlarda eğlenen yerli ve yabancı tatilciler, her şey dahil otellerdeki açık büfelerden yararlanırken, oteller ise tatilde kilo almaktan çekinenler için özel aktivitelere hız verdi. Özellikle kadın turistler için günde 3 kez profesyonel eğitmenler eşliğinde su cimnastiği yapılıyor. Yaklaşık 45 dakika süren etkinlikte su içerisinde çeşitli hareketler yapan turistler, tatilde fazla kilo almanın önüne geçmeye çalışıyor.

'FORMUMUZU DA KORUMAMIZ LAZIM'

İngiltere'den tatil için ilk defa Türkiye'ye gelen Stephane Mabeamo, "Her şey çok güzel. İlk defa Türkiye'de bulunuyorum. Yemek ve büfe mükemmel ama tabii ki formumuzu da korumamız lazım. Bu yüzden sürekli suda cimnastik yapıyoruz. Formumuzu da bu şekilde koruyoruz" dedi.

'SPOR AKTİVİTELERİ TALEP EDİYORLAR'

Limak Limra Otel Eğlence Müdürü Erman Üstün, "Sezonumuz başladı. Her şey mükemmel gidiyor. Tek negatifliğimiz, mükemmel bir büfemiz var ve misafirlerimiz sürekli yemek yiyor. Bununla birlikte formlarını da korumak istiyorlar. Erkek misafirlerimizle beraber özellikle kadın misafirlerimiz formda kalabilmek için sürekli spor aktiviteleri talep ediyor. Bunun için artık cimnastiği suyun içerisine taşıdık. Günde 3 defa su cimnastiği yaparak formlarını korumaya devam ediyorlar" diye konuştu.

Manisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölüManisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölü
Demirtaş seçim vaatlerini açıkladıDemirtaş seçim vaatlerini açıkladı
ABD'ye çok sert sözler: Pişman olacak, karşılık vereceğizABD'ye çok sert sözler: Pişman olacak, karşılık vereceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

İlginizi Çekebilir

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

CNN Türk'te Hakan Çelik görevden alındı, yerine gelen isim belli oldu

CNN Türk'te Hakan Çelik görevden alındı, yerine gelen isim belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!

Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

On Numara sonuçları 7 Mayıs: Bu sefer tek kişiye!

On Numara sonuçları 7 Mayıs: Bu sefer tek kişiye!

İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı

İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı

Eski nüfus cüzdanları ile 24 Haziran seçiminde oy kullanılabilecek mi?

Eski nüfus cüzdanları ile 24 Haziran seçiminde oy kullanılabilecek mi?

Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı

Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.