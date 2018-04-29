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Turistler, tarlada çilek yiyip, dalından dut topluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 11:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesine tatile gelen Litvanyalı turistler, seradan çilek, dalından dut yiyip, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Turistler, tarlada çilek yiyip, dalından dut topluyor

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesine tatile gelen Litvanyalı turistler, seradan çilek, dalından dut yiyip, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Kral Koyu'nun eşsiz manzarasında denize giren turistler, 5 milyon yıllık Yalan Dünya Mağarası'na hayran kaldı.
Tatil için Gazipaşa'ya gelen turist kafileleri için doğa, tarih, tarım ve deniz turu düzenleniyor. İşletmeciler ile tur firmaları tarafından haftanın 4 günü düzenlenen turlarda turistler, tarladan çilek, dalından siyah dut yiyip, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını görme fırsatı buluyor. Litvanyalı 50 kişilik turist kafilesi de çıktıkları turda eğlenceli vakit geçirdi. Sabah Güney Mahallesi'nden tura başlayan Litvanyalı turistler, Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'ni gezdi. Ardından eşsiz manzarasıyla ünlü Kral Koyu'ndaki Delik Deniz'e yürüyen turistler, Türkiye ve Litvanya bayrağı açıp, barış ve kardeşlik mesajı verdi. Kral Koyu'nda denize girip, yüzen tatilciler, fotoğraf çektirdi. Öğle yemeğinin ardından yaklaşık 5 milyon yıllık olduğu tahmin edilen Yalan Dünya Mağarası'nı gezen Litvanyalı turistler, ardından seraya girip, dalından çilek yedi. Turistler, dalından topladıkları siyah dutun tadına baktı. Kafilenin turu, cami gezisiyle tamamlandı.
'LİTVANYALI TURİSTLERİN ÇOK BEĞENİSİNİ KAZANDI'
Turist kafilesini ilçeye getiren seyahat acentesinin sahibi Mustafa Erkut, 2017 yılında ilçeye 1900 turist getirdiklerini belirtirken, bu yıl hedeflerinin sayıyı ikiye katlamak olduğunu vurguladı. Erkut, "Bu muhteşem yerler Litvanyalı turistlerin çok beğenisini kazandı. Buranın reklamı çok hızlı yapıldı Litvanya'da. Benim isteğim buraya gelenlerin temiz tutması. Etrafımızı kirletmememiz lazım. Lütfen buna duyarlı olalım" dedi.
'TEKRAR GELMEYİ DÜŞÜNÜYORUM'
Litvanyalı Svetlana Urbonavıcıene (52), denizi çok sevdiğini, doğanın ve havanın çok güzel olduğunu anlatırken, bölgeye her zaman gelmeyi düşündüğünü söyledi. Jürate Paukstıene (60) ise "Bizi kendisine hayran bırakan bir hava, tarih ve doğa. Buranın doğasından çok etkilendim. Tekrar gelmeyi düşünüyorum. Türkiye'den her ayrılışımızda güzel anılar, hatıralarla gidiyoruz. Bu tatil de onlardan biri. Mutlaka geri geleceğiz" diye konuştu.
'MAĞARAMIZ 5 MİLYON YAŞINDA'
Yalan Dünya Mağarası işletmecisi Mehmet Uncuoğlu da şunları söyledi:
"Yalan Dünya Mağarası, Türkiye'nin en uzun mağaralarından biri. Toplamda 3 kilometre uzunluğunda bir mağara. Sonuna kadar aydınlatmalı, tahta yürüyüş yolları yapılmış ve turizme açılmış bir mağara. 5 milyon yaşında hala yaşayan bir mağara, oluşumlarını bitirmemiş. İçeride dikit ve sarkıtların birbirine bitiştiği görülüyor. Devasa salonları olan, son bölümlerine kadar gezilebilen bir mağara."

FOTOĞRAFLI

Turistler, tarlada çilek yiyip, dalından dut topluyorTuristler, tarlada çilek yiyip, dalından dut topluyorTuristler, tarlada çilek yiyip, dalından dut topluyorTuristler, tarlada çilek yiyip, dalından dut topluyor

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