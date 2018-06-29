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Turistlerden Erzurum ekonomisine 16 milyonluk katkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 18:17 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Erzurum'a 2017-2018 kayak sezonunda gelen turistler, yaklaşık 16 milyon liralık harcama yaptı

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Erzurum'a 2017-2018 kayak sezonunda gelen turistlerin yaptıkları harcamalarla kent ekonomisine yaklaşık 16 milyon liralık katkı sağladı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından (KUDAKA) yapılan yazılı açıklamada, kurumun kentte kış turizm sektörünün mevcut durumunu incelemek, 2017-2018 kayak sezonunda yerli ve yabancı turistten elde edilen yaklaşık geliri tahmin etmek ve turistin memnuniyetini değerlendirmek amacıyla "Erzurum Kış Turizmi Değerlendirme Raporu" hazırladığı belirtildi.

Raporda, kentin mevcut kış turizm altyapısı, tesislerin konaklama kapasitesi ve turist verilerinin analiz edildiği aktarılan açıklamada, 2017-2018 kayak sezonunda Erzurum'a 138 bin yerli ve 20 bin yabancı turist geldiği aktarıldı.

Açıklamada, yabancı turistlerin büyük bölümünü Erzurum'a alışveriş yapmak, ülkenin diğer tatil merkezlerine geçmek amacıyla gelen ve kısa süreli kalan İran ve Azerbaycanlı turistlerden oluştuğu ifade edilerek şu bilgiler paylaşıldı:

"Son beş yılda Erzurum'a gelen yabancı turist sayısında düşüş yaşandığı kaydedilen rapora göre 2017-2018 kayak sezonunda havayolu ile gelen yabancı turist sayısı 4 bin 500 civarında gerçekleşti. Turistin yaptığı tahmini harcamaların hesaplandığı ve genel turist memnuniyetinin de ölçüldüğü çalışmada Erzurum'a gelen turistin kayak yapma imkanlarından, kar kalitesinden ve doğal güzelliklerden memnun kaldığı ancak Türkiye ortalamasına göre daha az harcama eğiliminde olduğu belirtildi. Erzurum'a kayak için gelen turistin toplam harcama tutarının yaklaşık 16 milyon olarak hesaplandığı raporda tüm konaklama tesislerinin sezon boyunca doluluğu sağlanarak bu gelirin yaklaşık 50 milyon dolara yükseltilebileceği vurgulandı."

Açıklamada, raporda mevcut turist profili göz önünde bulundurularak kayak merkezinde ve şehirde sunulan turistik hizmetlerin çeşitliliğinin ve kalitesinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve bu amaçla uygun projeler hazırlanmasının gerektiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum kış KUDAKA rapor

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