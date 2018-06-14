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Turistlere pistte su takıyla karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 10:30 | Son Güncelleme

Londra'dan, Muğla'nın Bodrum ilçesine direkt uçuşla gelen Türk ve İngiliz turist kafilesini taşıyan uçak için pistte su takı oluşturuldu

Londra'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Türk ve İngiliz kafilesini taşıyan uçak için pistte su takı oluşturuldu, yolcular karanfillerle karşılandı.

London Gatwick Havalimanı'ndan biri bebek 98 yolcusuyla havalanan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, Milas-Bodrum Havalimanı'na inişinde, itfaiye ekiplerince oluşturulan su takının altından geçti.

Uçaktan iner inmez karanfillerle karşılanan Türk ve İngiliz uyruklu yolcular, karşılama töreninde keyifli dakikalar yaşadı. Karşılama töreninde uçuş ekibiyle pasta da kesildi.

THY'den yapılan açıklamada, yeni Bodrum-Londra uçuşlarıyla Avrupa'nın turizm cenneti Türkiye'nin yaz turizmine katkı sağlanacağı belirtildi.

Uçak seferlerinin 8 Eylül'e kadar haftada iki gün karşılıklı devam edeceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum Karşılama Londra Muğla THY uçuş

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