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Turistleri davul zurna ile karşıladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonların ardından sağlanan huzur sayesinde İstanbul'dan Mardin'in Nusaybin ilçesine turist kafilesi geldi - 45 kişilik turist kafilesi, ESO Başkanı Özel ve esnaf tarafından davul zurnayla karşılandı

MARDİN (AA) - Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK mensuplarına yönelik başarılı operasyonların ardından huzurun hakim olduğu Mardin'in Nusaybin ilçesinde turizmde de canlanma yaşanıyor.

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanı Ömer Özel ve turizmcilerin çalışmalarıyla ilçeye turların gelmesi sağlanıyor.

Tur şirketleriyle yapılan görüşmeler sonrası İstanbul'dan gelen 45 kişilik turist kafilesi, ilçe merkezinde ESO Başkanı Özel ve esnaf tarafından davul zurnayla karşılandı.

Özel, geçen hafta Çanakkale'den ilk turist kafilesinin ilçeye geldiğini anımsatarak, "Bizi kırmadan İstanbul'dan gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Şu anda mutluluğumuzu ifade edemeyiz. Herkesin Nusaybin'de bir evi, bir kapısı var. Kalbimiz, gönlümüz her zaman gelen turistlere açıktır." dedi.

Turist kafilesi içerisinde yer alan Özcan Benatmaca da davul zurnayla yapılan karşılamadan dolayı ilk etapta kısa bir şaşkınlık yaşadıklarını kaydetti.

Benatmaca, "Sağ olsun buranın yetkilileri bizleri davet ettiler. İstanbul'dan gelen ilk turuz. Doğu'da bazı şeylerin bittiğini, yeni bir çığır açıldığını hissediyoruz. Bundan sonra hep beraber kalkınırız inşallah." diye konuştu.

Daha sonra turistler ilçeyi gezdi.

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