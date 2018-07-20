Turistleri taşıyan minibüs dere yatağına devrildi: 8 yaralı

Trabzon'da, turistleri taşıyan minibüsün yayla dönüşü dere yatağına devrilmesi sonucu 7'si Kuveyt vatandaşı 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuveytli turistleri taşıyan minibüs, Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası'ndan dönerken Arpacılı mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan bir Türk ile 7 Kuveyt vatandaşı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?
Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!
İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı
12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
20 yıl sonra çıplak halde ilk kez görüntülendi!
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında
Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü
Okuyucu Yorumları 0 yorum