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Turistleri taşıyan minibüs dere yatağına devrildi: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 21:49 | Son Güncelleme

Trabzon'da turistleri taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 7'si Kuveyt vatandaşı 8 kişi yaralandı

Trabzon'da, turistleri taşıyan minibüsün yayla dönüşü dere yatağına devrilmesi sonucu 7'si Kuveyt vatandaşı 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuveytli turistleri taşıyan minibüs, Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası'ndan dönerken Arpacılı mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan bir Türk ile 7 Kuveyt vatandaşı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Akçaabat Hıdırnebi Yaylası Kaza turist

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