Turistleri taşıyan minibüs duvara çarptı: 17 yaralı

Trabzon'da turistleri taşıyan minibüsün duvara çarpması sonucu 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Kuruçam Mahallesi'nde 61 S 1569 plakalı minibüs, kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Hıdırnebi Yaylası'ndan dönüş yolunda meydana gelen kazada yaralanan 17 Arap turist, Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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