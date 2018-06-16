Turistleri taşıyan otobüs traktöre çarptı: 3 yaralı

Ankara-Konya karayolunda turistleri taşıyan otobüsün traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 18 kişilik Güney Koreli turist kafilesini Ankara'dan Nevşehir'e götürmek üzere yola çıkan Ahmet Ö. idaresindeki 34 TP 5093 plakalı otobüs, Ankara-Konya karayolunun 53. kilometresindeki Bezirhane mevkisinde, Mehmet Öztürk'ün kullandığı traktöre çarptı.

Kazada, yola savrulan traktör sürücüsü Öztürk ve eşi Fatma Öztürk ile otobüsteki Güney Koreli bir çocuk yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım bir süre sonra normale döndü.

Turistler, başka bir araçla kaza yerinden ayrıldı.

