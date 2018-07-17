Turistlerin banka kartlarının çalındığı iddiası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ATM'den para çeken 2 kadın turistin banka kartlarının kapkaç yöntemiyle çalındığı iddia edildi.
Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde farklı tarihlerde ATM'den para çeken İngiliz Jade Cunningham ile bir Fransız kadın, banka kartlarının kapkaç yöntemiyle çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.
Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son dakika! 13 ilde operasyon: Çok sayıda asker gözaltına alınıyor
Baldızına dehşeti yaşattı! Gizli kamera ele verdi
Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı
Şok iddia! 'Muharrem Bey 24 Haziran gecesi donmuş bir şekilde kaldı'
Zincirlendi, kelepçelendi, kaçıran adamı kendine aşık etti
CHP'de işler karıştı! Çarpıcı yorum: Kemal Kılıçdaroğlu büyük hüsran yaşayacak
Kaçıran kişiyi kendine aşık edip elinden kurtulmuş!
Adnan Oktar örgütünde kediciklerin görevi şaşırttı
Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Apple’dan sonra Samsung da zam yaptı! İşte yeni fiyatlar…
Okuyucu Yorumları 0 yorum