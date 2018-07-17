Turistlerin banka kartlarının çalındığı iddiası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ATM'den para çeken 2 kadın turistin banka kartlarının kapkaç yöntemiyle çalındığı iddia edildi.

Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde farklı tarihlerde ATM'den para çeken İngiliz Jade Cunningham ile bir Fransız kadın, banka kartlarının kapkaç yöntemiyle çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

