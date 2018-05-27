Turistlerin Karadeniz'deki gözdesi: Maçka

MELTEM YILMAZ - Doğu Karadeniz'de turistlerin en çok ziyaret ettiği yer olan Sümela Manastırı'nın bulunduğu Trabzon'un Maçka ilçesi, yeni turizm sezonunda da yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Şehir merkezine 28 kilometre uzaklıkta yer alan, Sümela, Vazelon ve Kuştul manastırları gibi önemli yapılara, konak ve camilere ev sahipliği yapan Maçka, yaylaları ve korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarıyla bölge ve ülke turizmine katkı sağlıyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü Maçka, 2 bin metre rakımdaki dağların eteklerine kadar ulaşan çam ormanları, daha yükseklerde yer alan yaylaları ve yöre halkınca "göze" olarak tabir edilen kaynak sularıyla da her yıl yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor.

Turistlere konaklama, akarsu kenarlarındaki restoranlarda yöresel yemekleri tatma, piknik ve doğa yürüyüşü yapma, tarihi mekanları ve doğal güzellikleri görme imkanı sunan Maçka, turizm yatırımlarıyla ön plana çıkıyor.

Turizme dönük yeni alternatifler ve yatırımlarla da göz dolduran ilçe, tamamlanan seyir teraslarıyla ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini farklı bir açıdan keşfetme imkanı sağlıyor.