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Turistlerin Karadeniz'deki gözdesi: Maçka

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'de turistlerin en çok ziyaret ettiği yer olan Sümela Manastırı'nın bulunduğu ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Trabzon'un Maçka ilçesi, yeni turizm sezonunda da yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor - Son yıllardaki turizm yatırımlarıyla göz dolduran Maçka, tamamlanan seyir terasları sayesinde ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini farklı bir açıdan keşfetme imkanı sağlıyor - Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: - "Bu yıl özellikle alternatif seçeneklerle dağ ve yayla turizmine ağırlık vererek, turizmin daha da gelişmesi için katkı sağlayacağız"

MELTEM YILMAZ - Doğu Karadeniz'de turistlerin en çok ziyaret ettiği yer olan Sümela Manastırı'nın bulunduğu Trabzon'un Maçka ilçesi, yeni turizm sezonunda da yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Şehir merkezine 28 kilometre uzaklıkta yer alan, Sümela, Vazelon ve Kuştul manastırları gibi önemli yapılara, konak ve camilere ev sahipliği yapan Maçka, yaylaları ve korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarıyla bölge ve ülke turizmine katkı sağlıyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü Maçka, 2 bin metre rakımdaki dağların eteklerine kadar ulaşan çam ormanları, daha yükseklerde yer alan yaylaları ve yöre halkınca "göze" olarak tabir edilen kaynak sularıyla da her yıl yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor.

Turistlere konaklama, akarsu kenarlarındaki restoranlarda yöresel yemekleri tatma, piknik ve doğa yürüyüşü yapma, tarihi mekanları ve doğal güzellikleri görme imkanı sunan Maçka, turizm yatırımlarıyla ön plana çıkıyor.

Turizme dönük yeni alternatifler ve yatırımlarla da göz dolduran ilçe, tamamlanan seyir teraslarıyla ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini farklı bir açıdan keşfetme imkanı sağlıyor.

- "Hedefimiz yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır"

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maçka'nın tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra doğası ile önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

Sümela Manastırı ve çevresinde yeni düzenlemeler noktasında güzel çalışmalar yapıldığını belirten Koçhan, manastırın ziyarete kapalı olmasının bölgenin turizm potansiyelini etkilememesi için çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Koçhan, turizmde yeni alternatiflere yöneldiklerini dile getirerek, bu kapsamda da diğer turizm destinasyonları ile dağ ve yayla turizminin, seyir teraslarının ön plana çıktığını aktardı.

Bölgeye gelen turistlerin Maçka'ya yoğun ilgi gösterdiklerini vurgulayan Koçhan, "Hedefimiz, yaptığımız çalışmalarla yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. Bu yıl özellikle alternatif seçeneklerle dağ ve yayla turizmine ağırlık vererek, turizmin daha da gelişmesi için katkı sağlayacağız." dedi.

- "Turizmde mükemmel bir proje daha ortaya çıkacak"

Koçhan, Maçka'nın üç seyir terasıyla da ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini farklı bir açıdan keşfetme imkanı sağladığına dikkati çekerek, özellikle de "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Tepesi" adını verdikleri seyir terasının tam anlamıyla bitmemesine rağmen yoğun ilgi gördüğünün altını çizdi.

Seyir terasının olduğu yere dev Türk bayrağı astıklarını da anlatan Koçhan, şöyle devam etti:

"Biz bu bayrağı 15 Temmuz sabahı çektik. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu aziz millet tanklara, uçaklara, hainlere 'dur' demeyi başardı. O sebeple de buranın adını '15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Tepesi' koyduk. Salıncak, oturak, konaklama, yeme içme, seyir terası ve eşsiz manzarası ile Maçka'ya yakışır bir proje oldu. Projenin son etabı ise Reşadiye Mahallemizde başlayan yürüyüş parkuru ile tamamlanacak."

Koçhan, turizmi çok önemsediklerine işaret ederek, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Tepesi" seyir terasının tamamlanmasıyla turizmde mükemmel bir projenin daha ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

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maçka Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan Trabzon turizm

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