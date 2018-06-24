Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Kuşadası'nda tatil yapan yabancı turistler, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi nedeniyle oturdukları kafe ve restoranlarda içki satışının yasak olduğunu öğrenince şaşırdı. Seçimler nedeniyle uygulanan yasakları bilmeyen turistlerden kimi duruma tepki gösterirken, kimi de anlayışla karşıladı. Yasak nedeniyle turistler, meşrubat, meyve suyu ve kahve içti.

"İÇKİ YOK CEVABINI ALINCA GİDİYORLAR"



Şehir merkezinde kafe işleten Yılmaz Karakan, "Türkler yasağı biliyor ama yabancılar bilmiyor. Bir anlam veremiyorlar. İlk defa gelen turistler, 'İçki yok' cevabını alınca kalkıp, gidiyor. Yasağın sadece bu restoranda olmadığını, Türkiye'nin genelinde olduğunu söylüyoruz. Anlayışla karşılayan da var karşılamayan da. Ama biz elimizden geldiğinde anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

PLAJLAR TURİSTLERE KALDI



Kuşadası plajları ise seçim günü yabancı turistlere kaldı. Şehir dışından tatil için gelen yerli tatilcilerin tamamı dönerken, oy verme işlemi nedeniyle Kuşadası'nın yerlileri de denize gitmeyince ünlü plajlar boş kaldı. Dün kalabalık nedeniyle adım atamadıkları plajlarda neredeyse Türk görmeyen yabancı tatilciler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Kadınlardenizi, halk plajları, şehir merkezinden Güzelçamlı Mahallesi'ne kadar uzanan yaklaşık 20 kilometrelik kumsalın tamamında aynı manzara gözlendi.

DHA

