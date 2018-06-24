HABER

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 15:23 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 1 gün önce yer bulamadıkları plajları bomboş gören turistler, seçim nedeniyle içki satışı yasağı olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı.

Kuşadası'nda tatil yapan yabancı turistler, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi nedeniyle oturdukları kafe ve restoranlarda içki satışının yasak olduğunu öğrenince şaşırdı. Seçimler nedeniyle uygulanan yasakları bilmeyen turistlerden kimi duruma tepki gösterirken, kimi de anlayışla karşıladı. Yasak nedeniyle turistler, meşrubat, meyve suyu ve kahve içti.

"İÇKİ YOK CEVABINI ALINCA GİDİYORLAR"

Şehir merkezinde kafe işleten Yılmaz Karakan, "Türkler yasağı biliyor ama yabancılar bilmiyor. Bir anlam veremiyorlar. İlk defa gelen turistler, 'İçki yok' cevabını alınca kalkıp, gidiyor. Yasağın sadece bu restoranda olmadığını, Türkiye'nin genelinde olduğunu söylüyoruz. Anlayışla karşılayan da var karşılamayan da. Ama biz elimizden geldiğinde anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

PLAJLAR TURİSTLERE KALDI

Kuşadası plajları ise seçim günü yabancı turistlere kaldı. Şehir dışından tatil için gelen yerli tatilcilerin tamamı dönerken, oy verme işlemi nedeniyle Kuşadası'nın yerlileri de denize gitmeyince ünlü plajlar boş kaldı. Dün kalabalık nedeniyle adım atamadıkları plajlarda neredeyse Türk görmeyen yabancı tatilciler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Kadınlardenizi, halk plajları, şehir merkezinden Güzelçamlı Mahallesi'ne kadar uzanan yaklaşık 20 kilometrelik kumsalın tamamında aynı manzara gözlendi.

DHA

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan partiÜnlü isimleri buluşturan parti
Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?
Oy kullanmak için engel tanımadılarOy kullanmak için engel tanımadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Kuşadası turist 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

Canlı yayın yaparken korkunç kazayı kaydetti!

Canlı yayın yaparken korkunç kazayı kaydetti!

Suruç seçim sonuçları: Olaylı seçim sandığa nasıl yansıdı? - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

Suruç seçim sonuçları: Olaylı seçim sandığa nasıl yansıdı? - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? YSK'dan açıklama geldi!

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? YSK'dan açıklama geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.