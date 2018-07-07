HABER

Turistlerin vazgeçilmezi köpük partisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 10:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yerli ve yabancı turistler, serinlemek için köpük partisini tercih etti.

Turistlerin vazgeçilmezi köpük partisi

Levent YENİGÜN- İbrahim LALELİ/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yerli ve yabancı turistler, serinlemek için köpük partisini tercih etti.
Kemer'de yüksek turizm sezonunda bütün oteller tamamen dolarken, hava sıcaklığı da artmaya devam ediyor. 42 derece sıcaktan bunalan turistler, serinlemek için deniz ve havuzları tercih ederken, otelciler ise köpük partisi düzenledikleri gün sayısını artırmaya başladı. İlçe merkezindeki Crystal De Luxe Otel tarafından düzenlenen köpük partisine yüzlerce turist katılırken, partinin başlangıcı kulüp dansıyla oldu. Ardından başlayan köpük partisinde yerli ve yabancı turistler doyasıya eğlendi.
Konaklayan yerli ve yabancı turistleri sıcak havadan korumak ve bunu eğlenceli hale getirmek için köpük partisi sayısını artırdıklarını belirten Otel Genel Müdürü Ali Osman İlhan, "Havanın aşırı ısınmasından dolayı misafirlerimizi serinletmek amacıyla haftada en az 3 gün köpük partisi yapıyoruz. Havuz kenarında ve sahilde yapılan köpük partileriyle misafirlerimiz az da olsa serinliyor" dedi.
Estonya'dan Kemer'e annesiyle gelen Sofia Maljan, "İlk defa Türkiye'ye geldim. Daha önce yurt dışında sadece Bulgaristan'a gitmiştim. Köpük partisi gerçekten süper. Tekrar gelmeyi şimdiden düşünüyoruz" diye konuştu.
Rusya'dan gelen Alona Galodim ise "Türkiye'ye artık kaç kere geldiğimi bilmiyorum, ama evlendikten sonra balayı için eşimle birlikte ilk defa geliyorum. Böyle sıcak havalarda köpük partisi kesinlikle lazım. Çünkü sıcakta serinlemek istiyoruz ve köpük bunun için en ideali ve eğlencelisi" dedi.

FOTOĞRAFLI

Turistlerin vazgeçilmezi köpük partisiTuristlerin vazgeçilmezi köpük partisiTuristlerin vazgeçilmezi köpük partisiTuristlerin vazgeçilmezi köpük partisi

PARTNERSokaklarda kendinden geçtiSokaklarda kendinden geçti
Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz - Milli Piyango Sayısal Loto 1130. hafta sonuçları sorgula!Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz - Milli Piyango Sayısal Loto 1130. hafta sonuçları sorgula!
ODTÜ'deki Erdoğan pankartına soruşturma!ODTÜ'deki Erdoğan pankartına soruşturma!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Mardin ve Kuzey Irak'a operasyon!

Mardin ve Kuzey Irak'a operasyon!

Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz - Milli Piyango Sayısal Loto 1130. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz - Milli Piyango Sayısal Loto 1130. hafta sonuçları sorgula!

ODTÜ'deki Erdoğan pankartına soruşturma!

ODTÜ'deki Erdoğan pankartına soruşturma!

'Erdoğan'ın uysal bir muhalefete ihtiyacı var'

'Erdoğan'ın uysal bir muhalefete ihtiyacı var'

PKK sivil infazlarla hazırlanıyor! Yerel seçim öncesi şok iddia

PKK sivil infazlarla hazırlanıyor! Yerel seçim öncesi şok iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.