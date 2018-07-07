Turistlerin vazgeçilmezi köpük partisi

Levent YENİGÜN- İbrahim LALELİ/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yerli ve yabancı turistler, serinlemek için köpük partisini tercih etti.

Kemer'de yüksek turizm sezonunda bütün oteller tamamen dolarken, hava sıcaklığı da artmaya devam ediyor. 42 derece sıcaktan bunalan turistler, serinlemek için deniz ve havuzları tercih ederken, otelciler ise köpük partisi düzenledikleri gün sayısını artırmaya başladı. İlçe merkezindeki Crystal De Luxe Otel tarafından düzenlenen köpük partisine yüzlerce turist katılırken, partinin başlangıcı kulüp dansıyla oldu. Ardından başlayan köpük partisinde yerli ve yabancı turistler doyasıya eğlendi.

Konaklayan yerli ve yabancı turistleri sıcak havadan korumak ve bunu eğlenceli hale getirmek için köpük partisi sayısını artırdıklarını belirten Otel Genel Müdürü Ali Osman İlhan, "Havanın aşırı ısınmasından dolayı misafirlerimizi serinletmek amacıyla haftada en az 3 gün köpük partisi yapıyoruz. Havuz kenarında ve sahilde yapılan köpük partileriyle misafirlerimiz az da olsa serinliyor" dedi.