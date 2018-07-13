HABER

Turizm Bakanı Ersoy'a Foçalılar'dan çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 15:10 | Son Güncelleme

İZMİR'in turistik İlçesi Foça'da, çeşitli meslek grubu ve kesimlerden olanların oluşturduğu Foçaya Sahip Çıkıyoruz (FSÇ) Platformu, ihaleye çıkarılan eski Foça Tatil Köyü'nün rehabilitasyon, tedavi, kamu personel kampı ve benzeri amaçlarla değil eski parlak günlerini aratmayacak bir turizm tesisi yaratacak kişi ve kuruluşlara kiralanması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a çağrıda bulundu.

İZMİR'in turistik İlçesi Foça'da, çeşitli meslek grubu ve kesimlerden olanların oluşturduğu Foçaya Sahip Çıkıyoruz (FSÇ) Platformu, ihaleye çıkarılan eski Foça Tatil Köyü'nün rehabilitasyon, tedavi, kamu personel kampı ve benzeri amaçlarla değil eski parlak günlerini aratmayacak bir turizm tesisi yaratacak kişi ve kuruluşlara kiralanması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a çağrıda bulundu.

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden biri olan Foça Tatil Köyü, 51 yıl önce açıldı. 38 yıl hizmet veren tatil köyü, 13 yıl önce kapandı. Maliye Hazinesi'ne ait olan ve yıllardır atıl bekleyen tatil köyü için ihaleye çıkıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Foça Tatil Köyü'nün üzerindeki taşınmazlar ile birlikte 49 yıllığına kiralanacağını duyurdu. İsmetpaşa Mahallesi'nde denize sıfır konumda olan tatil köyü üzerinde tesis, bina ve müştemilat bulunuyor. Tatil köyü için ihale teklif alımları 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar verilebilecek. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 'pazarlık' usulü ile de gerçekleştirilecek. İhaleye sayılı günler kala, Foçaya Sahip Çıkıyoruz (FSÇ) Platformu üyeleri, konuyla ilgili olarak, Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir kafeteryada, bazı vatandaşlarında katılımıyla basın açıklaması yaptı. Aralarında turizm sektöründen işveren, operatör ve çalışanlar, Foça'nın tarihi yapılarının restorasyonuna yönelik çalışmalar yapan mimarlar, doktor, öğretmen, tarım ve hayvancılık alanında üretim yapanlar, eski belediye meclis üyeleri, esnaf ve sanatkarlar ile tatil köyünün emekli olmuş eski çalışanları gibi çeşitli meslek gruplarına mensup kişilerin yer aldığı FSÇ Platformu'nun Sözcüsü Dr. Gökalp Müstecaplıoğlu tatil köyünün tarihçesinin bile Türk turizminde ne kadar önemli olduğunu anlatmaya yettiğini söyledi.

ANTALYA'YA ULAŞMAK ZORKEN FOÇA TATİL KÖYÜ VARDI"

Türkiye'de tatil köyü anlayışının olmadığı, Antalya'ya ulaşımın bile çok zor olduğu 1967 yılında, Foça Tatil Köyü'nün yatak, yemek, deniz, güneşten ibaret turizm anlayışını sosyal ve sanatsal aktivitelerle başka bir kültür anlayışına devşirdiğini belirten Müstecaplıoğlu, yöre esnafı ve halkının da payını aldığına dikkat çekti. 1974 yılında Alanya Belediye Başkanlığına talip bir adayın "Seçilirsem Alanya'yı Foça seviyesine çıkaracağım" sözlerini hatırlatan Müstecaplıoğlu, yanlış bir uygulama ile Foça'nın geleceğinin karartılmamasını istedi. Müstecaplıoğlu, "Açık kaldığı süre boyunca, Foça'ya 3 milyon turist getiren ve 3 bine yakın kişiye istihdam sağlayan Foça Tatil Köyü, o dönemde işletmecisi olan Clup Med'in tatilköyleri arasında her zaman en güzeli seçilmiştir. Bugün için bütün binaları ve ağaçları tescillidir, 13 yıllık karanlıktan sonra amacına uygun işletilmeye, doğaya ve çevre dokuya duyarlı bir turizm için çalıştırılmaya hazır bir alt yapıyı korumaktadır. 13 yıllık bir kapanma talihsizliği ile sadece Foça turizmi değil Türkiye turizmi de büyük bir darbe yemiştir. Hükümetin Foça Tatil Köyü'nün yeniden açılması konusunda girişimini çok doğru buluyoruz. Bu sebeple Foça Tatil Köyü'nün rehabilitasyon, tedavi, kamu personel kampı ve benzeri amaçlarla herhangi bir dernek, vakıf veya hayır kurumuna değil, önceden olduğu gibi ve ilk işletenleri gibi turizm kökenli sermaye grupları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça Belediyesi işbirliği ile birlikte, yeniden hak ettiği düzeye ulaşmasını istiyoruz. Foça'nın 20-30 yıl içinde, eğer sahip çıkabilirsek, Türkiye'nin değil dünyanın gözünde adeta bir San Remo veya Portofino gibi ünlü ve değerli bir turizm cenneti noktasına geleceğini biliyoruz. Yanlış bir uygulama ile bu geleceğinin karartılmasını istemiyoruz. Turizmle ilişkisi olmayan, Foça ya ve Foçalılar'a bir katkısı olamayacak kurumlara, vakıflara, derneklere veya hayır kurumlarına kiralanması Foça'ya karşı işlenmiş en büyük günahlardan biri olacaktır" dedi.

"TURİZM BAKANIMIZIN SAĞDUYUSUNA SESLENİYORUZ"

"Yeni Turizm Bakanımız'ın sağ duyusuna sesleniyoruz" diyen Müstecaplıoğlu, şöyle devam etti:

"Sektörden geliyor olması bizim için bir fırsattır ve bakanımızın bu tür yüksek kaliteli tesislerin önemini bilen bir kişi olarak, sesimizi duymasını ve olası bir yanlıştan dönülerek, Foça Tatil Köyü'nün 50 yıldan beri süregelen aslına uygun biçim ve değerlerde turizme kazandırılmasına öncülük yapmasını istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Basın açıklamasınıdan görüntü
-Foça Tatil Köyü'nden görüntü

(KJ Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)

PARTNERKol kası uğruna sonunda bunu da yaptıKol kası uğruna sonunda bunu da yaptı
Samsun Baro Başkanı: İhraç dosyalarına bakacak idare mahkeme sayısı artırılmalıSamsun Baro Başkanı: İhraç dosyalarına bakacak idare mahkeme sayısı artırılmalı
Son dakika! KPSS sonucu açıkladı - ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası Son dakika! KPSS sonucu açıkladı - ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

İlginizi Çekebilir

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Kayınvalidesinin yemeğine öyle bir şey kattı ki, duyanlar isyan etti

Kayınvalidesinin yemeğine öyle bir şey kattı ki, duyanlar isyan etti

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Son dakika! KPSS sonucu açıkladı - ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası

Son dakika! KPSS sonucu açıkladı - ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası

Görüntüsünü çeken adamı kameraya alıp böyle ifşa etti

Görüntüsünü çeken adamı kameraya alıp böyle ifşa etti

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.