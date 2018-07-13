Turizm Bakanı Ersoy'a Foçalılar'dan çağrı

İZMİR'in turistik İlçesi Foça'da, çeşitli meslek grubu ve kesimlerden olanların oluşturduğu Foçaya Sahip Çıkıyoruz (FSÇ) Platformu, ihaleye çıkarılan eski Foça Tatil Köyü'nün rehabilitasyon, tedavi, kamu personel kampı ve benzeri amaçlarla değil eski parlak günlerini aratmayacak bir turizm tesisi yaratacak kişi ve kuruluşlara kiralanması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a çağrıda bulundu.

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden biri olan Foça Tatil Köyü, 51 yıl önce açıldı. 38 yıl hizmet veren tatil köyü, 13 yıl önce kapandı. Maliye Hazinesi'ne ait olan ve yıllardır atıl bekleyen tatil köyü için ihaleye çıkıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Foça Tatil Köyü'nün üzerindeki taşınmazlar ile birlikte 49 yıllığına kiralanacağını duyurdu. İsmetpaşa Mahallesi'nde denize sıfır konumda olan tatil köyü üzerinde tesis, bina ve müştemilat bulunuyor. Tatil köyü için ihale teklif alımları 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar verilebilecek. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 'pazarlık' usulü ile de gerçekleştirilecek. İhaleye sayılı günler kala, Foçaya Sahip Çıkıyoruz (FSÇ) Platformu üyeleri, konuyla ilgili olarak, Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir kafeteryada, bazı vatandaşlarında katılımıyla basın açıklaması yaptı. Aralarında turizm sektöründen işveren, operatör ve çalışanlar, Foça'nın tarihi yapılarının restorasyonuna yönelik çalışmalar yapan mimarlar, doktor, öğretmen, tarım ve hayvancılık alanında üretim yapanlar, eski belediye meclis üyeleri, esnaf ve sanatkarlar ile tatil köyünün emekli olmuş eski çalışanları gibi çeşitli meslek gruplarına mensup kişilerin yer aldığı FSÇ Platformu'nun Sözcüsü Dr. Gökalp Müstecaplıoğlu tatil köyünün tarihçesinin bile Türk turizminde ne kadar önemli olduğunu anlatmaya yettiğini söyledi.