HABER

"Turizm başkenti"nde ilkbahar bir başka güzel

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye'deki bitki çeşitliğinin yaklaşık üçte birinin yer aldığı Antalya'yı baharın güzelliği taçlandırdı - AA ekibi, Akdeniz Üniversitesi Botanik Bahçesinde ilkbaharla daha da canlanan "bitki labirenti"ni havadan görüntüledi - Alanya Arkeoloji Müzesi bahçesinde beslenen tavus kuşları baharın gelmesiyle ilgi odağı oldu - Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aksoy: - "Türkiye'deki 3 bin 600'e yakın endemik bitkiden yaklaşık 250'si Antalya'ya özgü" - "Baharın gelmesiyle denizi, ormanı, dağıyla bir bütün olan Antalya'da kartpostallık manzaralar oluştu. Antalya'ya gelen insanlar çok şanslı"

OKTAY ÖZDEN - Zengin bitki türü çeşitliliğine sahip "turizm başkenti" Antalya'yı ilkbaharın güzelliği sardı.

Binlerce çeşit bitkinin yetiştiği "Akdeniz'in incisi" Antalya, ilkbaharın gelmesiyle rengarenk görünüme kavuştu. Şehrin doğal ortamlarının yanı sıra park ve bahçelerde açan çiçekler, kente ayrı bir güzellik kattı.

Şimdilerde Antalyalılar ve kente gelen yerli-yabancı turistler baharın güzelliğini, bu mevsimin kente getirdiği eşsiz manzaranın keyfini doyasıya çıkarıyor.

- Tavus kuşları turistlerin ilgi odağı oldu

Yaklaşık 640 kilometre sahil şeridine sahip kentte, Akdeniz Üniversitesindeki botanik bahçesinde bulunan "bitki labirenti" bahar ile birlikte canlanırken, Alanya Arkeoloji Müzesi bahçesinde beslenen tavus kuşları da gezinmeye başladı.

Çatıdan çatıya uçan, yolda salınarak yürüyen, park halindeki araçların arasında gezinen sülüngillerden uzun tüylü, kuyruğu parlak, güzel renkli erkek tavus, turistlerin ilgi odağı oldu.

Üniversite yerleşkesinde havadan görüntülenen yaklaşık bin metrekarelik alandaki "bitki labirenti" ise tamamen Akdeniz'e özgü defneden kurulu.

- "Antalya'ya gelenler çok şanslı"

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı ve Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baharla kentte kartpostallık manzaraların ortaya çıktığını söyledi.

Baharın gelmesiyle çiçeklerin açtığını, doğanın coştuğunu, her yerin cıvıl cıvıl olduğunu dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:

"Ülkemiz bitki çeşitliliği açısından dünyada önemli konumda. Bitki çeşitliliğimiz 12 binin üzerinde. Bu bitkilerin 3 bin 600 civarındaki endemik, nadir. Dünyada sadece bizim ülkemizde yerleşik gösterenler var. Antalyamız, bu konuda ülkemizdeki en zengin illerden biri. Çok değişik bitkilerimiz mevcut. Antalyamız da 3 bin 500'ün üzerinde bitki kaydı var. Bunların 800 civarındaki endemik. Türkiye'deki 3 bin 600'e yakın endemik bitkiden ise yaklaşık 250'si Antalya'ya özgü. Baharın gelmesiyle denizi, ormanı, dağıyla bir bütün olan Antalya'da kartpostallık manzaralar oluştu. Antalya'ya gelen insanlar çok şanslı. Peyzaj olarak da Antalya çok güzel. Yurt dışından getirilmiş, peyzajı güzel bitkilerimiz de var. Kentin ziyaretçileri hem doğa hem tarih hem de peyzaj değeri yönünde çok büyük şansa sahip."

Aksoy, bahçedeki Akdeniz'e özgü süs ağacı erguvanın da çiçek açtığını vurguladı.

Botanik bahçesinde Akdeniz'e özgü nadir görülen bitkilerden koleksiyon da oluşturulduğunu anlatan Aksoy, "bitki labirenti" hakkında şu bilgileri verdi:

"Bitki labirentimiz, baharla daha da canlandı. Labirentimiz, tamamen Akdeniz'e özgü maki bitkisi defneden oluşuyor. Defneleri sık sık biçiyoruz. Bitki labirentindeki defneler adeta duvar gibi. Her birinin boyu yaklaşık 2,5 metre. Çocukların akranlarıyla ya da anne ve babalarıyla saklambaç oynaması için çok uygun. Tek bir çıkış var ve çıkışı bulmak o kadar kolay değil. Bitki labirentimiz ziyaretçilerimiz için çok eğlenceli bir alan."

- "Baharda başka güzel"

Kentte yaşayanlardan Özgül Yüksel, renk cümbüşü oluşturan ağaçlardaki çiçekleri fotoğrafladı.

Doğayı çok sevdiğini, rengarenk çiçeklerin kendisini cezbettiğini ifade eden Yüksel, "Antalya'ya bahar geldi. Baharı Antalya'da yaşamak çok güzel bir duygu. Dağı, denizi, güneşiyle yaşanılabilir bir şehir Antalya, baharda bir başka güzel." dedi.

Taksim'de polis ablukası! Meydan kapatıldıTaksim'de polis ablukası! Meydan kapatıldı
Alman generalden olay yaratacak sözler!Alman generalden olay yaratacak sözler!
BM'de tarihi an! Birbirlerine girdilerBM'de tarihi an! Birbirlerine girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Bahar bitki labirenti çiçek güzellik tavus kuşu

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

İlginizi Çekebilir

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'deki o tünel kimler için hazırlandı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı ifadeler

Afrin'deki o tünel kimler için hazırlandı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı ifadeler

CHP'nin oturma eylemi çağrısı öncesi Taksim'de polis ablukası

CHP'nin oturma eylemi çağrısı öncesi Taksim'de polis ablukası

İçişleri Bakanlığı son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

İzmir'de yanmış halde bulunan işadamının çocuklarından korkunç itiraf!

İzmir'de yanmış halde bulunan işadamının çocuklarından korkunç itiraf!

Son dakika! FETÖ'den aranan karı koca 1 yıl sonra yakalandı

Son dakika! FETÖ'den aranan karı koca 1 yıl sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.