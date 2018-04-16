"Turizm başkenti"nde ilkbahar bir başka güzel

"Ülkemiz bitki çeşitliliği açısından dünyada önemli konumda. Bitki çeşitliliğimiz 12 binin üzerinde. Bu bitkilerin 3 bin 600 civarındaki endemik, nadir. Dünyada sadece bizim ülkemizde yerleşik gösterenler var. Antalyamız, bu konuda ülkemizdeki en zengin illerden biri. Çok değişik bitkilerimiz mevcut. Antalyamız da 3 bin 500'ün üzerinde bitki kaydı var. Bunların 800 civarındaki endemik. Türkiye'deki 3 bin 600'e yakın endemik bitkiden ise yaklaşık 250'si Antalya'ya özgü. Baharın gelmesiyle denizi, ormanı, dağıyla bir bütün olan Antalya'da kartpostallık manzaralar oluştu. Antalya'ya gelen insanlar çok şanslı. Peyzaj olarak da Antalya çok güzel. Yurt dışından getirilmiş, peyzajı güzel bitkilerimiz de var. Kentin ziyaretçileri hem doğa hem tarih hem de peyzaj değeri yönünde çok büyük şansa sahip."

Aksoy, bahçedeki Akdeniz'e özgü süs ağacı erguvanın da çiçek açtığını vurguladı.

Botanik bahçesinde Akdeniz'e özgü nadir görülen bitkilerden koleksiyon da oluşturulduğunu anlatan Aksoy, "bitki labirenti" hakkında şu bilgileri verdi:

"Bitki labirentimiz, baharla daha da canlandı. Labirentimiz, tamamen Akdeniz'e özgü maki bitkisi defneden oluşuyor. Defneleri sık sık biçiyoruz. Bitki labirentindeki defneler adeta duvar gibi. Her birinin boyu yaklaşık 2,5 metre. Çocukların akranlarıyla ya da anne ve babalarıyla saklambaç oynaması için çok uygun. Tek bir çıkış var ve çıkışı bulmak o kadar kolay değil. Bitki labirentimiz ziyaretçilerimiz için çok eğlenceli bir alan."

- "Baharda başka güzel"

Kentte yaşayanlardan Özgül Yüksel, renk cümbüşü oluşturan ağaçlardaki çiçekleri fotoğrafladı.

Doğayı çok sevdiğini, rengarenk çiçeklerin kendisini cezbettiğini ifade eden Yüksel, "Antalya'ya bahar geldi. Baharı Antalya'da yaşamak çok güzel bir duygu. Dağı, denizi, güneşiyle yaşanılabilir bir şehir Antalya, baharda bir başka güzel." dedi.