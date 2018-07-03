ALİ BALLI - Kültürel zenginlikleri ve eşsiz doğal güzellikleriyle ünlü Muğla'nın Bodrum ilçesini tercih eden yabancı turistler, Bodrum'u "ikinci evleri" olarak nitelendiriyor. Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkarıp kültürel zenginlikleri keşfeden turistlerden İngiliz uyruklu Jo Clarke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'a 15 yıldır geldiğini ve burayı çok sevdiğini söyledi. İlçeye ilk olarak 15 yaşındayken ailesiyle geldiğini anlatan Clarke, "Buraya 14-15 yaşımdayken ailemle geldim. Teyzem Gümüşlük'ten ev aldı. Ailem Türkiye'yi çok seviyor. Rahatlatıcı bir yer, insanlar çok iyi." dedi. Türkiye'nin kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Clarke, "Avrupa'da hala görmek istediğim şehirler ve pek çok ülke var ama Türkiye her zaman listemin yukarılarında. Türkiye'ye çok geldim. Başka ülkeleri de görmek istiyorum. Buraya bir daha gelmek istiyorum." ifadesini kullandı. - "Bodrum Türkiye'nin Saint Tropez'i" Alman uyruklu Tim Müeller de ilçeye ilk kez gelenler arasında yer alıyor. 4 gündür tatillerine devam ettiklerini aktaran Müeller, "Bodrum'da çok iyi gezdik. Tarihi yel değirmenlerini de gezdik. Türk yemeklerini Almanya'dan biliyorduk ama yemekler burada daha güzel. Bir rehber 'Bodrum Türkiye'nin Saint Tropez'i' dedi. Ortam çok güzel, insanlar cana yakın, oldukça güzel bir yer." diye konuştu.

Bitez Mahallesi'nde tatilini sürdüren İsveç uyruklu jimnastik öğretmeni Jan Jadersand da Bodrum'un çok fantastik bir kasaba olduğuna işaret etti. İlçeye 10 yıldır geldiğini belirten Jadersand, "Daha önce yine Bitez'e geldim. Türkiye'ye geldiğimde yüzmek ve sahilde uzanmayı çok seviyorum. Güneşi çok seviyorum. Bundan sonra da Bodrum'a gelmeye devam edeceğim." dedi. Bodrum'da otel ve gece kulübü sahibi 26 yıllık turizmci Zeynel Kılıç da bu yıl turizmde çok ciddi anlamda toparlanma yaşadıklarını kaydetti. Bodrum'un iyi talep gördüğünü anlatan Kılıç, "Ramazan ayı ve seçim dönemindeki boşlukları, yabancı turistler çok iyi doldurdu. Bu yıl otelimiz eylül sonuna kadar tamamen dolu. Biz Avrupalı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yıllardır sürekli gelen misafirlerimizi bu yıl yine konuk ediyoruz." dedi. - "10-12 saat yolculukla Türkiye'ye geliyorlar" Bodrum'a İrlanda'dan direkt uçuşun olmadığını anımsatan Kılıç, şöyle konuştu: "Türkiye'yi çok seven İrlandalı bazı misafirlerimiz, direkt uçuş olmamasına rağmen saatler süren yolculuk ve aktarmalardan sonra ilçeye geliyor. 10-12 saat yolculuk çekerek çok sevdikleri Türkiye'ye geliyorlar. Bu da biz turizmcilerin göstermiş olduğu ev sahipliğinden dolayıdır. Güzel bir potansiyel yakaladık. İnşallah seneye çok daha iyi olacaktır. 25 yıldır her yıl gelen turist misafirlerimiz var. Burada çok ciddi mülk alan yabancılar da var. Onlar da yılın belli bir dönemi Bodrum'da yaşıyorlar. Bu kişiler kesinlikle Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor."