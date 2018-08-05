Turizm cenneti Bodrum'un turistleri cezbeden müzesi

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 yıldır UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan ve farklı arkeolojik eserleriyle ünlü Bodrum Kalesi, dünyanın en zengin su altı arkeolojik müzeleri arasında gösteriliyor. Bodrum'un simgesi haline gelen, iki liman arasındaki kayalığa kurulu, 1964 yılından beri "Sualtı Arkeoloji Müzesi" olarak kullanılan Bodrum Kalesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. St. Jean Şövalyeleri'nin kalesi olarak da bilinen Bodrum Kalesi'nde birçok kule yer alıyor. Müze koleksiyonlarında bulunan eserler, Türk hamamı, Amphora sergilemesi, Doğu Roma Gemisi, Cam Salonu, Cam Batığı, Sikke ve Mücevherat Salonu, Karyalı Prenses Salonu, İngiliz Kulesi, İşkence ve Katliam Odaları ve Alman Kulesi'nde sergileniyor. Dünyanın farklı rotalarından gelen tatilciler, Avrupa'da 1995'te yapılan yılın müzesi yarışmasında "Özel Övgü" ödülüne layık görülen müzeyi ziyaret etmeden ilçeden ayrılmıyor. Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Tayfun Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum Kalesi'nin Doğu Akdeniz'in en önemli kalelerinden biri olduğunu söyledi.

Bodrum Kalesi'nin yapımına 1415 yılında başlandığını inşaatın 1523 yılına kadar sürdüğünü belirten Selçuk, yaklaşık 100 yıllık bir St. Jean Şövalyeleri dönemi yaşandığını, daha sonra Osmanlı'nın eline geçtiğini aktardı. Selçuk, Kale'nin 1895 yılına kadar bir askeri üs olarak hizmet vermeye devam ettiğine dikkati çekti. Bodrum Kalesi'nin bir dönem hapishane olarak da hizmet verdiğini aktaran Selçuk, şöyle konuştu: "1895-1915 yılları arasında Bodrum Kalesi hapishane olarak hizmet vermiş. 1915 yılında Fransızların, Almanlara mazot yardımı yapılıyor gerekçesiyle Bodrum'a çıkmak istemesine karşılık, dönemin savcı ve kale komutanının izin vermemesi üzerine çıkan çatışmalarda bazı askerler ölmüş. Fransız donanması kaleyi bombalamış. Bu bombardıman sırasında kalenin güney surları ve içindeki caminin minaresi olmak üzere birçok yer hasar görmüş, kale terk edilmiş. 1915'ten 1965 yılına kadar yıkıntı halinde kalan Bodrum Kalesi, 1964 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın burayı müze olarak kullanmaya karar vermesinden sonra restorasyonlara başlanarak, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak hizmet vermeye başlamış."