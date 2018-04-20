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Turizm Fakültesi öğrencileri mezuniyet cübbelerini giydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:36 | Son Güncelleme

Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesinin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirildi.Törene Üniversite Rektörü Prof.

Turizm Fakültesi öğrencileri mezuniyet cübbelerini giydi

Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesinin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Törene Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende protokol konuşmalarından önce misafirlere Turizm Fakültesi öğrencilerinin 4 yıl boyunca çektikleri fotoğraflardan oluşan sinevizyon gösterisi izletildi.
Ardından Turizm Fakültesi birincisi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü öğrencisi Arife Karataş, mezunlar adına bir konuşma gerçekleştirdi.
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Gündoğar da konuşmasında mezun olan öğrencilere hayat boyu başarılar diledi.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü de yaptığı konuşmada dört yıl önce üniversiteye tertemiz bir şekilde gelen emanetleri tertemiz bir şekilde teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek "Amacımız evlatlarımıza altın bilezik vermekti. Bu gaye doğrultusunda eğitimlerini verdik. Dört yıl boyunca misafir ettiğimiz evlatlarımızı ailelerine dopdolu bir şekilde teslim ediyoruz. Hayatlarında başarılar diliyorum. Kendilerine de naçizane 25 yaşına gelmeden önce aile kurmalarını tavsiye ediyorum. Ailesine bağlı, eşine, çocuklarına bağlı, onlarla bolca vakit geçiren, geleneklerimizde olduğu gibi aynı sofrada ailesi ile birlikte bir arada olmayı önemseyen bireyler olmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı. Derece yapan mezunlara ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından bütün öğrenciler isim isim çağrılarak mezuniyet belgeleri verildi. Rektörlük binası önünde yapılan kep fırlatma töreni sonunda toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Turizm Fakültesi öğrencileri mezuniyet cübbelerini giydi

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