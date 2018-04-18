Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, havaalanı, otogar ve otel gibi kalabalık noktalarda doğal güzelliklerin, yöresel ürünlerin ve yerli üretimlerin tanıtımını içeren broşürlerin dağıtımının zorunlu olması gerektiğini belirtti.

Palandöken, Turizm Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, turizmin ülke tanıtımındaki önemine dikkati çekti.

İhracata yönelik ürünlerin tanıtımında turizmden de yararlanılarak dış satımın artırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Turistlerin uğrak noktaları olan havaalanları, otogarlar ve otellerde kurulacak stantlarda yöresel ürünlerimiz ve yerli üretimlerimiz sergilenmeli. Havaalanı, otogar ve otel gibi kalabalık noktalarda doğal güzelliklerimizin, yöresel ürünlerimizin ve yerli üretimlerimizin tanıtımını içeren broşürlerin dağıtımı zorunlu olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, bu yıl 36 milyon yabancı turist ve 34 milyar dolar turizm geliri hedeflendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Turist sayısındaki artışı ülkemizin ve yerli üretimlerimizin tanıtımında fırsata çevirmek için yeni konseptler belirlemeliyiz. Tek başına turizm geliri ülkemiz için yeterli olmadığı için bunu ihracat geliriyle desteklemeliyiz. Sadece ülkemize özgü yöresel ürünlerimizi ve yerli üretimlerimizi turistlere ne kadar iyi tanıtırsak ihracatımız da o kadar artar. Turizm gelirimizi ihracat gelirimizle desteklemiş oluruz."