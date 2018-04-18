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Turizm Haftası Erzincan da Çeşitli Etkinlikler İle Kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 09:12 | Son Güncelleme

Türkiye de her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası münasebetiyle Erzincan Valiliği’nin himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Erzincan da kutlama programı düzenlendi.Düzenlenen etkinlikler kapsamında Erzincan halkının katılımıyla Erzincan Belediyesine ait mehter takımının eşliğinde saat kulesi önünden Belediye Kültür Evi arkasına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Turizm Haftası Erzincan da Çeşitli Etkinlikler İle Kutlanıyor

Türkiye de her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası münasebetiyle Erzincan Valiliği’nin himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Erzincan da kutlama programı düzenlendi.
Düzenlenen etkinlikler kapsamında Erzincan halkının katılımıyla Erzincan Belediyesine ait mehter takımının eşliğinde saat kulesi önünden Belediye Kültür Evi arkasına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Ardından Belediye Kültür Evi arkasında düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde etkinliğin açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, bacasız sanayiye turizm denilmesindeki en büyük etkenin, turizmi gelişmiş ülkelerin, sanayisi gelişmiş ülkeler kadar maddi girdi sağlamasından kaynaklandığını dile getirdi.
Ardından konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise turizm alanında hizmet üreten paydaşların Turizm Haftasını kutlayarak, 2018 yılının Türkiye ve Erzincan için verimli geçmesini temenni etti.
Konuşmasında, dünyadaki birçok sorunun temelinde toplumların birbirini tam anlamıyla tanıyamaması ya da yıkılamayan önyargılar sebebiyle oluşan kaosların olduğunu, dünyanın gidişatına yön verdiğine dikkat çeken Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, bu yönüyle turizmin barış adına çok önemli bir işlev görmekte olduğunu belirtti.
Toplumların birbirini tanıması davranış ve reflekslerini anlamlandırabilmesi için turizm faaliyetlerinin dünyadaki barışın tesisinde başrol oynadığını kaydeden Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, turizmin bizi biz yapan değerlerin dünyaya yayılması dünyada toplumsal, kültürel ve siyasal anlamda nüfusumuzun artması, sözümüzün geçmesi ve değerimizin anlaşılması için en önemli sektörlerden birisi olduğunu söyledi.
Erzincan’ın, Kemaliye ilçesindeki evlerin, Kemaliye kültürünün ve Karanlık Kanyon’dan, Tercan Mama Hatun’a, Refahiye Dumanlı’dan Keşiş Dağlarına ve Yedigöllere kadar Kemah’ta ki kadim medeniyetlerden merkezdeki Ergan Kayak Merkezimiz gibi doğal güzelliklerimize kadar sağlık, spor ve doğa turizmi olarak eşsiz imkânlar sunduğunu söyleyen Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk konuşmasının devamında; “yaklaşık 70 milyonluk yatırımla Ergan Kış Sporları Merkezimizi de Türkiye’nin sayılı kış sporları merkezlerinden biri haline getirme noktasında önemli bir mesafe katettik. Geçtiğimiz yıl hem ziyaretçilerimiz hem de Erzincanlı hemşehrilerimizin takdir ettiği gibi başlangıç pistlerimiz uluslararası standartlara getirildi. Bu yıl yapacağımız yatırımla da Erzincan da hâlihazırda olan pistleri fiziki olarak tam anlamıyla uluslararası müsabakaların da yapılabileceği düzenli bir pist haline getirmeye çalışacağız.” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Erzincan Belediyesine ait Halk Oyunları ekibi ile mehter takımının gösterisi katılımcılara sunuldu. Daha sonra ise 8 ilçe kaymakamlığı tarafından ilçelerin turizm değerlerinin tanıtıldığı standları gezen Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve beraberindeki protokol mensupları ilçelerin sahip olduğu yöresel ürünleri inceledi.
Gerçekleştirilen etkinliğe Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, kaymakamlar, belediye başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, turizm paydaşları ve vatandaşlar katıldı.

Turizm Haftası Erzincan da Çeşitli Etkinlikler İle Kutlanıyor

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