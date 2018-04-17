15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan ve bu yıl 42’ncisi düzenlenen ‘Turizm Haftası’ etkinlikleri başladı. Turizm Haftası etkinliklerinin açılışında Muğla Müze Müdürlüğü salonunda tören düzenlendi. Törene Vali Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Filiz Karacaağaç ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, “Turizm haftasından en büyük dileğimiz bacasız sanayi dediğimiz turizmin sadece sezonluk değil, yıl boyunca sürdürülmesi ve ilimiz turizminin çok daha iyi noktalara gelmesidir. İlimizde turizm genellikle deniz, kum ve güneş odaklı gerçekleştirilmektedir. 1484 kilometrelik kıyı bandı ile taçlanan Muğla, kültürel ve tarihi varlıklar açısından son derece zengin bir potansiyele sahiptir. İlimiz sınırlarında Bakanlık belgeli 3 bin 934 konaklama tesisinde 229 bin 900 yatak bulunmaktadır” dedi.

Törende konuşan Vali Civelek, başarılı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon dilediğini belirterek, “Turizm sektörü, ülkemizin kalkınmasında, gelişmesinde, büyümesinde döviz girdisi sağlayıcı, gelir getirici, istihdam yaratıcı bir sektör olarak çok önemli bir yere sahiptir. Turizm sektörü aynı zamanda Muğla’mız içinde çok önemlidir. Çünkü Muğla’mız bir turizm kentidir, turizmde lider kenttir. Sektör, ilimizin sosyo-ekonomik, kültürel gelişimine ciddi katkılar sağlamaktadır. Ülke turizminin en önemli destinasyonlarından olan yabancı ve yerli turistlerin rağbet ettiği İstanbul ve Ankara’dan sonra en fazla turistin geldiği bir turizm merkezi olarak Muğla’mız iki uluslararası havaalanı, kolay ulaşım imkânları, gelişmiş altyapısı ile diğer yandan da sahip olduğu tarihi kültürel değerleri, doğal güzellikleri ve son zamanlarda da cazip hale gelen doğa sporlarının turizme sunulmasında, sürdürülebilir turizmin sağlanmasında oldukça güçlü bir konuma sahiptir. Biz turizmde ili olarak güçlü bir potansiyele sahibiz. Turizm sektörümüzün daha geliştirilmesi, var olan ulusal ve uluslararası marka konumumuzun daha da güçlendirilmesi, turizm gelirlerimizin arttırılması, turizmin süreç içerisinde, zaman içeresinde rekabet edebilirliğinin de güçlendirilmesi için tüm tarafların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitenin işbirliği ve destek içeresinde yurt içinde ve yurt dışında daha çok tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ağırlık vermesi gerekmektedir. Turizm Haftası’nın, her yönden değişime ve gelişime açık, geleceği parlak Muğla’mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından yerel sanatçılardan Mustafa Bozdağ tarafından yöresel müzik dinletisi ve Göktepe’li kadınların halk oyunları gösterisinin ardından ‘Muğla’dan’ adlı fotoğraf sergisi gezildi.