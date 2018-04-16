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Turizm haftası kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 16:12 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,yayımladığı mesajla Turizm Haftası’nı kutlayarak, “Ekonomimizin bacasız sanayisi durumundaki turizm sektörü sayesinde ülkemizin dolayısıyla da ilimizin dünyaya tanıtımında çok önemli mesafeler alınmış ve alınmaya devam etmektedir” dedi.Başkan Tahmazoğlu, 5 - 22 Nisan tarihleri arasında kutlanmakta olan Turizm Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Turizm haftası kutlamaları

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,yayımladığı mesajla Turizm Haftası’nı kutlayarak, “Ekonomimizin bacasız sanayisi durumundaki turizm sektörü sayesinde ülkemizin dolayısıyla da ilimizin dünyaya tanıtımında çok önemli mesafeler alınmış ve alınmaya devam etmektedir” dedi.
Başkan Tahmazoğlu, 5 - 22 Nisan tarihleri arasında kutlanmakta olan Turizm Haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Tahmazoğlu, mesajında turizmin ülkenin kalkınmasında önemli bir yer tuttuğunu belirtti. İnsanların sosyal ve kültürel hayatını etkileyen turizmin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının çok önemli olduğunu da vurgulayan Tahmazoğlu’nun mesajında, "İlimizin kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılması her bireyin görevi olduğu gibi yerel yönetimlerin de görevi olmalıdır. Belediye olarak toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç ve dış turizmi canlandırmak, halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla kültürel mirasımıza sahip çıkarak her türlü çalışmaya destek veriyoruz. Gaziantep’in tarihini ve kültürel dokusunu gün yüzüne çıkarmak için büyük önem teşkil eden ve Gaziantep’in simgesi olduğu gibi büyük çoğunluğu Şahinbey ilçe sınırları içerisinde yer alan, yok olmaya yüz tutmuş tarihi Gaziantep evlerini turizme kazandırmak için sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Tahmazoğlu, medeniyetlere ait kültür varlıklarının mirasçısı olan insanların, bunları gelecek kuşaklara aktarmakla yükümlü olduklarını hatırlatarak, “15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftasının, Turizmin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda etkili olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.

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