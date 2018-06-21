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Turizm İstişare Kurulu Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 22:04 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: (1) - "2018'in ilk 5 ayında 11,8 milyon turisti Türkiye'de ağırlamışız. Bu rakam tüm zamanların rekorudur" - "İnşallah 2018’in sonunda 40 milyon turist ve 32 milyar dolar turizm geliri elde ederek yeni bir rekor kıracağız"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018'in ilk 5 ayında Türkiye'yi 11,8 milyon kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "Bu rakam tüm zamanların rekorudur." dedi.

Kurtulmuş, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Turizm İstişare Kurulu Toplantısında konuştu.

2018'in ilk 5 ayında Türkiye'yi 11,8 milyon kişinin ziyaret ettiğini açıklayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu rakam tüm zamanların rekorudur, sizleri tebrik ediyorum, bir önceki yıla göre de yüzde 30,8'lik bir artıştır. Bu, Türkiye için önemli, gerçekten hepimizin iftihar edeceği bir sonuçtur. Bunu yeterli görüyor muyuz? Hayır. 40 milyonu da geçiyoruz, 50 milyon hedefini de revize edeceğiz ama en önemlisi kişi başına düşen turizm gelirini arttırmak için turizmdeki nitelikli adımlarımızı artıracağız ve rekorlar kırarak, güçlü Türkiye'nin turizm alanında da son derece güçlü olmasını temin edeceğiz."

Bakan Kurtulmuş, "İnşallah 2018’in sonunda 40 milyon turist ve 32 milyar dolar turizm geliri elde ederek yeni bir rekor kıracağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş rekor turizm

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