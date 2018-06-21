Turizm İstişare Kurulu Toplantısı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "İnşallah bu yıl içerisinde en az yüzde 5,5-6'lar seviyesinde bir büyüme hızıyla birlikte Türkiye önemli bir noktaya, ilerlemeye kavuşacaktır." dedi.
Kurtulmuş, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen Turizm İstişare Kurulu Toplantısında konuşma yaptı.
Turizm sektöründe 2015-2016 yılları arasında bir gerileme yaşandığını hatırlatan Kurtulmuş, "2017 yılında muhteşem bir geri dönüş yaşadık. Turizm sektöründe 32 milyon yabancı misafirimizi ağırladık ve 26,5 milyar dolarlık turizm geliri elde ettik." dedi.
Kurtulmuş, yine 2017 yılı içerisinde 3. Turizm Şurası'nı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:
"2017 yılındaki geri dönüşle bakanlık olarak sektörün ihtiyacı olan alanlardaki desteklerimizi, bütün imkanlarımızı seferber ederek ortaya koyduk. Bunlardan birisi özellikle hava taşımacılığı bakımından yapılan desteklerdir. Bildiğiniz gibi destekleri yıl boyuna yayarak 6 bin dolardan, 9 bin dolara çıkabilecek seviyelere getirdik ve böylece düşük sezonda getirenlere, daha yüksek teşvikler vererek Türkiye turizminin daha güçlü bir şekilde teşvik edilmesini sağladık."
İlgili bakanlıklar ve kurumlarla birlikte otel işletmecilerinin 49 yıllığına yenilenmesiyle ilgili yasal düzenleme yaptıklarını da aktaran Kurtulmuş, "Bu tabiri caizse sektörümüz için tam manasıyla devrim niteliğinde bir adımdı ve böylece önemli bir beklentiyi karşılamış olduk." ifadesini kullandı.
Bakan Kurtulmuş, 2018 yılı hedefini 40 milyon turist olarak daha önceden belirlediklerine vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Şimdi görüyoruz ki 2018 yılında inşallah 40 milyon turist hedefini aşacağız. Daha ileriye gideceğiz. Bu sizlerin turizm sektörünün gerçekten samimi, gayretli, fedakar çalışmalarının sonucudur. Ortaya çıkan bir takım oyununun sonucudur. 2023 hedeflerimizi de inşallah önümüzdeki dönemde hemen seçimden sonra revize etme imkanımız olacak. 3. Turizm Şurası verileri ışığında 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedefini revize etme imkanına inşallah kavuşacağız."
Türkiye ekonomisinin de daha iyiye doğru gittiğine işaret eden Kurtulmuş, "Türkiye geçtiğimiz yıl ekonomik büyüme rakamları bakımından dünya birincisi oldu. G-20 ülkeleri arasında dahi 7,4'lük büyüme hızıyla Türkiye fevkalade önemli bir gelişme kaydetti. Ekonomik standartları bizden çok daha ileride olan ülkelerin, bizim çok gerimizde ilerleme, kalkınma pazarına sahip olduğunu göz önünde bulundurursak 7,4'ün Türkiye ekonomisi için önemli bir başarı olduğunun altının çizmemiz gerekir." değerlendirmesini yaptı.
Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:
"İnşallah bu yıl içerisinde en az yüzde 5,5-6'lar seviyesinde bir büyüme hızıyla birlikte Türkiye önemli bir noktaya, ilerlemeye kavuşacaktır. Türkiye'de işsizlik oranları geçtiğimiz ay itibariyle 10,1 seviyesine düşmüş, önemli bir süre sonra böylesine önemli bir noktaya gerilemiştir. Tüketici güven endeksi bakımından da haziranda yüzde 0,6'lık bir iyileşme aylar sonra gördüğümüz önemli bir iyileşmedir. Ayrıca Türkiye'nin genel ekonomik durum beklentisi Merkez Bankası ve TÜİK'in ortak yapmış olduğu anket sonucunda da beklentiler bakımından anketin yüzde 1,4 seviyelerinde bir iyileşme sağladığını görüyoruz ki bu da Türkiye ekonomisi için önemli bir gelişmedir."
Toplantıda ayrıca TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da kısa bir konuşma yaptı.
(Bitti)
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