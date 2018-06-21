Turizm İstişare Kurulu Toplantısı

"2017 yılındaki geri dönüşle bakanlık olarak sektörün ihtiyacı olan alanlardaki desteklerimizi, bütün imkanlarımızı seferber ederek ortaya koyduk. Bunlardan birisi özellikle hava taşımacılığı bakımından yapılan desteklerdir. Bildiğiniz gibi destekleri yıl boyuna yayarak 6 bin dolardan, 9 bin dolara çıkabilecek seviyelere getirdik ve böylece düşük sezonda getirenlere, daha yüksek teşvikler vererek Türkiye turizminin daha güçlü bir şekilde teşvik edilmesini sağladık."

Kurtulmuş, yine 2017 yılı içerisinde 3. Turizm Şurası'nı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

Turizm sektöründe 2015-2016 yılları arasında bir gerileme yaşandığını hatırlatan Kurtulmuş, "2017 yılında muhteşem bir geri dönüş yaşadık. Turizm sektöründe 32 milyon yabancı misafirimizi ağırladık ve 26,5 milyar dolarlık turizm geliri elde ettik." dedi.

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "İnşallah bu yıl içerisinde en az yüzde 5,5-6'lar seviyesinde bir büyüme hızıyla birlikte Türkiye önemli bir noktaya, ilerlemeye kavuşacaktır." dedi.

İlgili bakanlıklar ve kurumlarla birlikte otel işletmecilerinin 49 yıllığına yenilenmesiyle ilgili yasal düzenleme yaptıklarını da aktaran Kurtulmuş, "Bu tabiri caizse sektörümüz için tam manasıyla devrim niteliğinde bir adımdı ve böylece önemli bir beklentiyi karşılamış olduk." ifadesini kullandı.

Bakan Kurtulmuş, 2018 yılı hedefini 40 milyon turist olarak daha önceden belirlediklerine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Şimdi görüyoruz ki 2018 yılında inşallah 40 milyon turist hedefini aşacağız. Daha ileriye gideceğiz. Bu sizlerin turizm sektörünün gerçekten samimi, gayretli, fedakar çalışmalarının sonucudur. Ortaya çıkan bir takım oyununun sonucudur. 2023 hedeflerimizi de inşallah önümüzdeki dönemde hemen seçimden sonra revize etme imkanımız olacak. 3. Turizm Şurası verileri ışığında 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedefini revize etme imkanına inşallah kavuşacağız."

Türkiye ekonomisinin de daha iyiye doğru gittiğine işaret eden Kurtulmuş, "Türkiye geçtiğimiz yıl ekonomik büyüme rakamları bakımından dünya birincisi oldu. G-20 ülkeleri arasında dahi 7,4'lük büyüme hızıyla Türkiye fevkalade önemli bir gelişme kaydetti. Ekonomik standartları bizden çok daha ileride olan ülkelerin, bizim çok gerimizde ilerleme, kalkınma pazarına sahip olduğunu göz önünde bulundurursak 7,4'ün Türkiye ekonomisi için önemli bir başarı olduğunun altının çizmemiz gerekir." değerlendirmesini yaptı.