Muğla'nın Bodrum ilçesinde, okulların kapanmasıyla yoğunluk yaşanıyor.
Yüzlerce kişinin tatilini geçirmek için tercih edeceği ilçede, artan trafik nedeniyle, karayolunda zaman zaman yığılmalar meydana geliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelen tatilciler, trafik yoğunluğundan dolayı dakikalarca beklemek zorunda kalıyor.
Yokuşbaşı Mahallesi, Kıbrıs Şehitler Caddesi, Konacık Beykikkırlar mevkisi ile kent merkezinde yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşuyor.
Tatil için İstanbul'dan gelen İsmail Zengin, dakikalardır trafikte beklediğini belirterek, "Trafik oldukça yoğun. Bodrum'da hareketlilik başlamış." dedi.
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