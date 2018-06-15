Turizm merkezlerinde bayram trafiği yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Güney Ege'nin gözde tatil merkezleri Bodrum, Datça, Ula, Marmaris ve Fethiye'de polis ekipleri trafik kontrollerini sıklaştırdı.
Bayramda binlerce kişinin tatilini geçireceği kıyı kesimlerde arife gününden itibaren trafik yoğunluğu arttı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri de sabah saatlerinden itibaren turizm merkezlerinin gidiş ve dönüş istikametlerinde trafik uygulaması başlattı.
Turistik ilçeler Bodrum, Datça, Ula, Marmaris ve Fethiye'ye giden karayollarına çok sayıda sabit radar yerleştirildi; hız, alkol ve emniyet kemeri kontrolleri artırıldı.
Arife gününün yanı sıra bayram tatili boyunca sık sık tekrarlanacak denetimlerde yasal hız limitinin üzerinde seyreden sürücülere cezai işlem uygulanacak. Denetimler sırasında fazla yolcu taşıyan ve emniyet kemeri takmayan bazı sürücülere de ceza kesildi.
Muğla-Marmaris Yolu Kızılağaç mevkisinde sürücülere çikolata ikram eden polis ekipleri, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutladı.
Bölgeden geçen yolcu otobüslerini durdurarak yolculara ikramlarda bulunan polisler, yolculardan seyahat süreleri boyunca emniyet kemerlerini takmalarını, sürücülerin kural ihlali yapması durumunda da ekipleri aramalarını istedi.
Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram süresince turizm merkezleri güzergahlarında ekiplerin görev yapacağını söyledi.
Sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını isteyen Çetinkaya, işaret ve işaretçilere uyulmasının hayat kurtardığını vurguladı.
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