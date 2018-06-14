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Turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ile bu ilçelere giden yollarda trafik yoğunluğu gözleniyor

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ile bu ilçelere giden yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayramda binlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği kıyı kesimlerde artan trafik yoğunluğu nedeniyle Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, sabah saatlerinden itibaren turistik ilçeler Bodrum, Ula, Datça, Marmaris ve Fethiye'ye giden karayollarında kontrol noktaları oluşturdu.

Ekiplerce sürücülere emniyet kemerlerini takmaları, dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıların yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Özellikle Bodrum'da artan trafik nedeniyle karayolunda zaman zaman yığılmalar meydana geliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelen tatilciler, trafik yoğunluğundan dolayı dakikalarca beklemek zorunda kalıyor.

Yokuşbaşı Mahallesi, Kıbrıs Şehitler Caddesi, Konacık Beykikkırlar mevkisi ile kent merkezinde yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşuyor.

Muğla-Akyaka güzergahında da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli ve Aydın'dan gelenler, Akyaka, Marmaris, Fethiye ve Datça trafiğinde yoğunluk oluşturdu.
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- "Bin 288 personel görev alacak"

Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla ve ilçelerinde, bayram tatili süresince trafik tedbirlerinde 78 sivil ekip, 486 resmi ekip, 185 motorize ve 72
yaya personel ile toplamda bin 288 personelin görev yapacağını dile getirdi.

Öte yandan, Ramazan Bayramı dolayısıyla havayolu şirketlerinin de Milas-Bodrum ve Dalaman'a ek seferler koyduğu belirtildi.

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bodrum Muğla Turizm merkezi güzergahlarında bayram yoğunluğu

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