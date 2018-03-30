Karabük’teki turizm potansiyelini arttırmak, turizmde katma değer sağlamak, Karabük’e gelen misafirlere daha iyi hizmet vermek ve birçok alanda katkıda bulunmak amacıyla Vali Kemal Çeber başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

Valilik Makamında gerçekleştirilen toplantıya kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katılırken Vali Kemal Çeber’in direktifleri doğrultusunda hazırlanan bazı turizm projeleri değerlendirildi. Karabük’teki turizm potansiyelini arttırmak, turizmde katma değer sağlamak, Karabük’e gelen misafirlere daha iyi hizmet vermek ve birçok alanda katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen toplantıda haritalar ve proje dosyaları üzerinde incelemeler sonucunda hangi projelerin sürdürüleceği, finansmanları ve ilgili bakanlıklar ile kurumlara arz edilecek projeler detaylı olarak değerlendirildi.