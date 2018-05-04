Turizm sezonu öncesi Marmaris esnafı uyarıldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, turizm sezonu öncesi, esnafı bilgilendirmek üzere 1 hafta sürecek toplantılara başladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başta eğlence mekanlarının işletmecileri olmak üzere çeşitli meslek dallarındaki çalışanlara 'hanutçuluk', 'iş yeri açma- kapama saatleri', 'kimlik bildirimi', 'canlı müzik yapma yönetmelikleri' ve 'gürültü' konularında bilgilendirme yapıldı. Marmaris Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygun, esnafa yönelik konuşmasında, "Bu yıl turizm sezonu erken başladı. Yönetmelik ve yasalara uymak zorundasınız. Özellikle hanutçuluk ve iş yeri açma- kapama saatlerine uymanızı istiyorum. Uymadığınız takdirde yapılacak tespitlerle cezalar kesilecek. Bizler kimseye ceza kesme taraftarı değiliz. Bu nedenle toplantıları gerçekleştiriyoruz. Kurallara uyduğunuz takdirde, elde ettiğiniz geliriniz cezalara gitmez, cebinizde kalır. Hepinize turizm sezonu hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Konuşmanın ardından slayt gösterimiyle yasa maddeleri ve bu yasalara uymamanın cezaları anlatıldı. Toplantı sonunda esnaf, sorunlarını ve taleplerini terör, asayiş, güvenlik ve trafik birimlerinin yetkililerine anlattı.
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