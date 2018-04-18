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Turizm Şoförlerine beden dili eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

Antalya’da turizm sezonu öncesinde turizm şoförlerine ilkyardım, beden dili, iletişim, trafik ve araçlarda yangın söndürme eğitimi verildi.Antalya Ticaret Sanayi Odası’nda (ATSO) Turizm Yol Güvenliği Eğitim Semineri düzenlendi.

Turizm Şoförlerine beden dili eğitimi

Antalya’da turizm sezonu öncesinde turizm şoförlerine ilkyardım, beden dili, iletişim, trafik ve araçlarda yangın söndürme eğitimi verildi.
Antalya Ticaret Sanayi Odası’nda (ATSO) Turizm Yol Güvenliği Eğitim Semineri düzenlendi. Seminerde turizm şoförlerine ilkyardım, beden dili, iletişim, trafik ve araçlarda yangın söndürme üzerine eğitim verildi. Seminerde Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, 2017 yılında kentte gelen turist sayısının, 10 milyon 400 bin civarında olduğunu hatırlatarak, "Antalya’ya gelen turistlerin memnuniyetini yüksek tutarsak, bu yıl da turist sayısının 14 milyon’a ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.
İl Sağlık Müdürlüğü’nden Neşe Çamkerten ise ilkyardım hakkında, seminere katılan şoförlere uygulamalı olarak eğitim verdi. Çamkerten, kanama, yaralanma, araç içerisinden yaralı çıkarma, kalp masajı ve suni teneffüs hakkında ilkyardım bilgilendirmesinde bulundu.
Beden Dili ve İletişim Eğitmeni Nuran Tarakoğlu da iletişim hakkında katılımcılara örneklendirmeler yaparak bilgiler verdi.
Trafik Denetleme Şube Müdürü Nurettin Şengül ise trafik kazalarının çok olduğunu ve kurallara uyulmadığı için de kazaların meydana geldiğine değindi. Trafik Denetleme Şube Müdürü Şengül, emniyet kemeri, cep telefonu, hız ve güvenli sürüş bilinci konuları hakkında bilgi verdi. Şengül aynı zamanda, alkollü insanların gözünden durumun nasıl olduğunun görülebilmesi adına seminere katılan şoförlere hazırladıkları platformda uygulamalı olarak alkollü gözlüğü taktırarak istekli şoförleri bir teste tabi tuttu.
Seminer, yangın tatbikatı bilgilendirilmesi ile sona erdi.

Turizm Şoförlerine beden dili eğitimi

Turizm Şoförlerine beden dili eğitimi

Turizm Şoförlerine beden dili eğitimi

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