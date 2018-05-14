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Turizm tesislerine teravih için imam

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

Antalya Müftüsü Osman Artan: - "Otellerimizden talep gelmesi halinde, uygun bir mekanları da varsa onlara da teravih namazı kıldırmak için görevli temin edebileceğimizi bildirdik" - "Jet imam dediğimiz, böyle çok hızlı bir şekilde namazı kıldıran, kurallara uymayan arkadaşlarımıza da gerekli uyarıları yapıyoruz. Çünkü bu bir ibadettir ve ibadeti de kurallarına göre yapmak lazım"

Antalya Müftüsü Osman Artan, talep gelmesi halinde, uygun bir mekanları da varsa ramazan ayı boyunca otellere teravih namazı kıldırmak için görevli temin edebileceklerini bildirdi.

Artan, müftülük makamında düzenlediği basın toplantısında, yarın kılınacak ilk teravih namazının ardından 16 Mayıs Çarşamba günü tutulacak ilk oruç ile ramazan ayına girilmiş olacağını hatırlattı.

Ramazan ayının bilhassa Müslüman ülkelerde ayrı bir anlam ifade ettiğini belirten Artan, toplumun her kesiminde ayrı bir heyecan yaşandığını, iş yerlerinin, kurumların bu özel aya hazırlandığını anlattı. Artan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüklerin de bu konuda gerekli çalışmaları yaptığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu sene ramazan ayında tema olarak "israf" konusunu seçtiğini kaydeden Artan, toplumu bu konuda duyarlı hale getirmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Artan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıfır atıklı sofralar, sahip olduğumuz nimetleri ihtiyacımız ölçüsünde kullanıp, arta kalanları ihtiyaç sahiplerine vermek, kişilerde paylaşma ve bilinçlenmeyi sağlamak... İslam'da israf, ayet ve hadislerle yasaklanmıştır. Bütün bunları göz önüne alarak Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene ramazan ayındaki çalışmalarında, sohbetlerin, vaazlarında israf konusunu ele alacak. Toplumun dikkatinin bu tarafa çekilmesini sağlayacaktır." diye konuştu.

- Çocuklar ve gençleri teşvik

Antalya genelinde toplam 2 bin 253 cami bulunduğunu belirten Artan, ramazan boyunca bin 628 camide mukabele okunacağını, 9 camiye mahya asılacağını, 11 camide Sakal-ı Şerif ziyareti yapılacağını, 21 camide hatimle teravih namazı kılınacağını, 23 camide her gün iftar verileceğini, 230 camide itikafa izin verileceğini, bin 507 caminin de Kadir Gecesi'nde sabaha kadar açık kalacağını bildirdi.

Artan, Antalya nüfusunun yaklaşık yüzde 49'unun kadınlardan oluştuğunu ve kadınların teravih namazlarına erkeklerden daha fazla ilgi gösterdiğini ifade ederek camilerde kadınlara özel programlar olacağını, çocuk ve gençlerin de camiye gelmelerinin teşvik edileceğini dile getirdi.

Çarpık yapılaşma nedeniyle Antalya'da bazı yerde camilerden fazla ses geldiği, bazı yerlerde de ezan sesinin duyulamadığı yönünde şikayetler aldıklarını kaydeden Artan, camilerdeki ses düzenlerinin de kontrol edileceğini söyledi.

Apartman hayatı nedeniyle aynı yerde oturan insanların bile birbirini tanımadığını belirten Artan, "İftardan maksat sadece fakirlerin doyurulması değil, aynı zamanda bir araya gelmeyi sağlamaktır. Aynı mahallede oturan insanların birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak amacıyla mahalle iftarları yapılacak." dedi.

- İsteyen otele din görevlisi

Antalya'da bu sene turizm sektörünün çok iyi gittiğini, ziyaretçi rekorları kırıldığını ifade eden Artan, şunları söyledi:

"Otellerimizden talep gelmesi halinde, uygun bir mekanları da varsa onlara da teravih namazı kıldırmak için görevli temin edebileceğimizi bildirdik. Müftülüklerce turizm bölgelerinde, yayla turizminin, mevsimlik işçi ve mültecilerin yoğun olduğu yerlerde vaaz ve irşat hizmetleri sunulması konusunda da gerekli tedbirler alınacaktır."

Ramazanın bir ibadet mevsimi olduğunu, özellikle basın yoluyla tartışmalı konularda milletin zihninin karıştırılmaması gerektiğini dile getiren Artan, "Jet imam dediğimiz, böyle çok hızlı bir şekilde namazı kıldıran, kurallara uymayan arkadaşlarımıza da gerekli uyarıları yapıyoruz. Çünkü bu bir ibadettir ve ibadeti de kurallarına göre yapmak lazım." açıklamasında bulundu.

Artan, seçim arifesinde bulunulduğunu, ülkeyi yönetmeye aday olanların kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde yarışmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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Antalya İl Müftüsü Osman Artan ibadet Ramazan

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