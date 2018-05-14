Turizm tesislerine teravih için imam

Antalya Müftüsü Osman Artan, talep gelmesi halinde, uygun bir mekanları da varsa ramazan ayı boyunca otellere teravih namazı kıldırmak için görevli temin edebileceklerini bildirdi.

Artan, müftülük makamında düzenlediği basın toplantısında, yarın kılınacak ilk teravih namazının ardından 16 Mayıs Çarşamba günü tutulacak ilk oruç ile ramazan ayına girilmiş olacağını hatırlattı.

Ramazan ayının bilhassa Müslüman ülkelerde ayrı bir anlam ifade ettiğini belirten Artan, toplumun her kesiminde ayrı bir heyecan yaşandığını, iş yerlerinin, kurumların bu özel aya hazırlandığını anlattı. Artan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüklerin de bu konuda gerekli çalışmaları yaptığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu sene ramazan ayında tema olarak "israf" konusunu seçtiğini kaydeden Artan, toplumu bu konuda duyarlı hale getirmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Artan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıfır atıklı sofralar, sahip olduğumuz nimetleri ihtiyacımız ölçüsünde kullanıp, arta kalanları ihtiyaç sahiplerine vermek, kişilerde paylaşma ve bilinçlenmeyi sağlamak... İslam'da israf, ayet ve hadislerle yasaklanmıştır. Bütün bunları göz önüne alarak Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene ramazan ayındaki çalışmalarında, sohbetlerin, vaazlarında israf konusunu ele alacak. Toplumun dikkatinin bu tarafa çekilmesini sağlayacaktır." diye konuştu.