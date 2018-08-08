Turizmci Ahmet Yaşar toprağa verildi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yaşar Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar (74), memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılırken, aileye başsağlığı dileyen Muharrem İnce ise töreni beklemeden ilçeden ayrıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede geçen pazartesi günü çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitiren 3 çocuk babası, Yaşar Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar için memleketi Sandıklı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı CHP'li Fethi Yaşar'ın ağabeyi, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Sururi Çorabatır'ın kayınpederi ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yaşar'ın babası olan Ahmet Yaşar için ikindi vakti Ulu Camii'de tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Afyonkarahisar milletvekilleri Ak Partili Veysel Eroğlu, CHP'li Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, ilçe belediye başkanları, Ahmet Yaşar'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazında Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Yaşar'ın kardeşi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Veysel Eroğlu yan yana saf tuttu. Namazın kılınmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer protokol üyelerinin omuz verdiği Yaşar'ın tabutu, Sandıklı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İNCE, TÖRENİ BEKLEMEDİ

Saat 16.00 sıralarında Sandıklı'ya gelen CHP'li Muharrem İnce ise İstasyon Kavşağı'nda CHP İlçe Başkanı Murat Demir ve bir grup partili tarafından karşılandı. Muharrem İnce, tören öncesi CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ile birlikte camiye gelerek, Yaşar Ailesi'ne başsağlığı diledi. Töreni beklemeyen İnce, ardından Özel ile birlikte ilçeden ayrıldı.

TEZCAN AÇIKLAMA YAPTI

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, cenaze namazı öncesi yaptığı açıklamada, "Yenimahalle Belediye Başkanı CHP'li Fethi Yaşar'ın ağabeyini kaybettik. Sadece Belediye Başkanımızın ağabeyi değil hepimizin ağabeyiydi. Bursa'dan Ankara'ya, Antalya'ya kadar birçok yatırımı, çalışması oldu. Özlemle anacağız. Yakınlarına başsağlığı, sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.

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