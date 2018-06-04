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"Turizmcileri destekliyor, sorunlarıyla ilgileniyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 22:31 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "Amacımız İstanbul'a gelen turistlerin rahat bir şekilde ağırlanmasına engel olmak değil. Amacımız turizm belgesiyle taksicilik yapılmasının önüne geçilmesi" - "İstanbul'a turist getiren turizmcileri yakinen destekliyoruz, sorunlarıyla ilgileniyoruz. Bu konuda da yanlış anlaşılacak, işlerini aksatacak bir şey varsa düzeltmeye de her zaman hazırız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından Uber'e yönelik alınan karardan sonra turizmcilerin şikayetlerine ilişkin, "Amacımız İstanbul'a gelen turistlerin rahat bir şekilde ağırlanmasına engel olmak değil. Amacımız turizm belgesiyle taksicilik yapılmasının önüne geçilmesi." dedi.

Maltepe'de katıldığı iftarın ardından gazetecilere açıklama yapan Başkan Uysal, Uber ile ilgili alınan kararın, belediyenin vermiş olduğu "Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi'nin" amacı dışında kullanılmasını engellemeye yönelik olduğunu vurguladı.

Verilen belge ile taksi taşımacılığının yapılmayacağının altını çizen Uysal, "Bizim Uber ile ilgili aldığımız karar, vermiş olduğumuz 'Turizm Yolcu Taşıma Belgesi'nin başka amaçlarla kullanılmamasına yöneliktir. Vermiş olduğumuz turizm belgesiyle normal taksi taşımacılığı yapıyorsa buna engel olma mahiyetinde. Eğer turizmcilerimizi rahatsız eden bir yönü varsa alınan kararın değerlendirmesi yapılır." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Uber ile ilgili bir karar alındı. Bundan turizmcilerin olumsuz etkilendiği ifade ediliyor. Bununla ilgili yeni bir karar alınır mı?" şeklindeki sorusunu Uysal şöyle yanıtladı:

"Turizmcilerimizin '7 kişiden az turist gelirse, biz bunları hava alanlarından aldıramayacak mıyız?' şeklinde haklı eleştiri ve serzenişleri var. Onunla ilgili arkadaşlarımız toplanıyor, çalışıyor. Bizim amacımız İstanbul'a gelen turistlerin rahat bir şekilde ağırlanmasına engel olmak değil. Amacımız turizm belgesiyle taksicilik yapılmasının önüne geçilmesi, Uber işletmeciliği yapılmasının önüne geçilmesidir. Dolayısıyla turizmcilerin tedirgin olduğu konularla ilgili arkadaşlarımız tekrar toplanıp bir karar alır. O değiştirilebilir. Nihayetinde biz İstanbul'a turist getiren turizmcileri yakinen destekliyoruz, sorunlarıyla ilgileniyoruz. Bu konuda da yanlış anlaşılacak, işlerini aksatacak bir şey varsa düzeltmeye de her zaman hazırız. O konuda da arkadaşlarımız çalışıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Başkan Uysal İBB turizmciler Uber

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