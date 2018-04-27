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Turizmde 3 bölgeye 'Erişilebilir Kent' unvanı çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 10:51 | Son Güncelleme

ANKARA'da yapılan 3.

Turizmde 3 bölgeye 'Erişilebilir Kent' unvanı çalışması

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- ANKARA'da yapılan 3. Turizm Şurası'nda alınan karar gereğince Aydın'ın Kuşadası, İzmir'in Selçuk ve Kapadokya Bölgesi'nin 'Erişilebilir Kent' unvanı alması için çalışma başlatıldı.
Türkiye'de turizm bölgelerinin yurt dışında rekabet gücünü artırmayı amaçlayan çalışmalar çerçevesinde iki ilçe ile bir bölgeye 'Erişilebilir Kent' (Accesible City) unvanı alınması için çalışmalar başlatıldı. Bir süre önce Ankara'da yapılan 3. Turizm Şurası'nda alınan karar gereğince Kuşadası, Selçuk ve Kapadokya bölgesinin 'Erişilebilir Kent' olması için Valilikler, Kaymakamlıklar ile Kültür ve Turizm Müdürlükleri fizibilite çalışmalarına başladı. Yaklaşık 4-5 yıllık bir çalışma sonunda ulaşılacak hedef için, resmi kurumlar, belediyeler, turizm örgütlenmeleri ile ilgili sivil toplum örgütleri koordinasyon içinde çalışacak.
TURİZM TANITIMINDA KULLANILACAK
Toplumda yer alan tüm bireylerin, kenti ziyaret eden tatilcilerin, yaşlı, engelli, kadın, çocuk, okur yazar olmayan, hamile, dil bilmeyenler gibi her kesimin sosyal yaşama katılabileceği, herhangi birinin desteği olmadan bağımsız, huzurlu ve güvenli olarak hareket edebileceği kent anlamına gelen 'Erişilebilir Kent' adayları için üç merkezin bağlı olduğu valiliklerde fizibilite çalışmaları başlatıldı. Fizibilite çalışması sonrası bir planlama yapılarak, yol haritası çıkarılacak. Ardından ise tüm kurumlar belirlenen hedef için yükümlülüklerini yerine getirecek. Süreç sonunda alınan unvan ise yurt dışı tanıtımlarında, fuarlarda kullanılacak.
TURİZMDE ARTI DEĞER
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, erişilebilir kent unvanının turizme önemli bir ivme kazandıracağını söyledi. Yılmaz, "3. Turizm Şurası'nda alınan kararlardan biri, erişilebilir kent uygulamasının Türkiye'de artırılmasıydı. Karar çerçevesinde Bakanlığımız üç merkez belirledi. Selçuk, Kapadokya, ve Kuşadası. Hedefe ulaşmamız için bir fizibilite çalışması başlattık. Süreç 4-5 yıl sürecek. Bu unvan alındıktan sonra, turizmde artı değer olacak. Kentin her yaş, cinsiyet ve engel grubundan insan için erişilebilir olduğu tüm tanıtımlarda kullanılacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Turizmde 3 bölgeye 'Erişilebilir Kent' unvanı çalışmasıTurizmde 3 bölgeye 'Erişilebilir Kent' unvanı çalışmasıTurizmde 3 bölgeye 'Erişilebilir Kent' unvanı çalışmasıTurizmde 3 bölgeye 'Erişilebilir Kent' unvanı çalışması

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