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Turizmde kadınlardan kadınlara destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Dernekler Müdürlüğü kapsamında desteklenen, Bodrum Yarımadası işsiz genç ve kadınların turizm sektöründe istihdam edilebilirliklerinin arttırılması amaçlı “Bodrum’da Turizm Eğitimleri” projesi kapsamında, iletişim danışmanı Ayça Öztürk tarafından sosyal medya ve iletişim eğitimi verildi.

Turizmde kadınlardan kadınlara destek

İçişleri Bakanlığı, Dernekler Müdürlüğü kapsamında desteklenen, Bodrum Yarımadası işsiz genç ve kadınların turizm sektöründe istihdam edilebilirliklerinin arttırılması amaçlı “Bodrum’da Turizm Eğitimleri” projesi kapsamında, iletişim danışmanı Ayça Öztürk tarafından sosyal medya ve iletişim eğitimi verildi. Eğitimlerin sonunda başarılı olarak sertifika sahibi olan kursiyerlere iş garantisi de veriliyor.
Bodrum Yarımadası İşsiz Genç ve Kadınların turizm sektöründe istihdam edebilirliklerinin arttırılması projesi kapsamında, bodrumda yaşayan kadınlara turizm eğitimleri verildi. İletişim danışmanı Ayça Öztürk tarafından verilen sosyal medya ve iletişim eğitimine kadınlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 saat süren eğitimde kursiyerlere, otellere gelen misafirlere nasıl yaklaşmaları gerektiği, onlar ile nasıl iletişim kurmaları gerektiği anlatıldı.
İş garantili eğitim
Proje yöneticisi ve Boyd yönetim kurulu üyesi Esra Wellington Bodrum yarımadasında işsiz genç kadınlara yönelik eğitimler verdiklerini belirterek “Turizmde her kademeden çalışanının eğitiminin çok önemli olduğunu ve bu eğitimler ile çalışanların öne çıkması ile hizmet kalitesi artacaktır. Hizmet kalitesini bilimsel yöntemler ile yaparsak Bodrum turizm sektöründe dünya sıralamasında oldukça yüksek sıralara çıkacaktır. Bodrum’a tatile gelen misafir bir sonraki yıl tekrar geliyor. Çünkü burası misafirlerini çok güzel ağırlıyor. Bodrum’un bir markası var ve bu markanın bozulmaması için bu projeyi başlattık. Projeyi bölgesel olarak da yaymak istiyoruz. Eğitimler sonunda katılan kadınlara hem sertifika hem de iş garantisi veriyoruz. Eğitimlerimiz Avenue alışveriş merkezinde bulunan Ata Dershanesinde devam etmektedir” dedi.
İletişim ve sosyal medyanın öne çıktığı ve gündem oluşturduğu bu dönemde, projenin konularından biri de iletişim ve sosyal medya oldu.

Turizmde kadınlardan kadınlara destek

Turizmde kadınlardan kadınlara destek

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